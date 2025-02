Die Bluechip Computer AG aus Thüringen lädt IT-Entscheider und Fachhändler zur Bluechip Business Networking Tour ein. An den vier Standorten Hamburg am 25. Februar 2025, Rostock am 26. Februar, Leipzig am 4. März sowie Göttingen am 5. März 2025, informiert der Hersteller und Distributor über die neueste Hardware sowie weitere Lösungen rund um das Bluechip-Portfolio.

Cloud, Server und PCs

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die Bluechip Client-Systeme mit Windows 11 und KI-Support. Zudem erfahren die Teilnehmer, wie Bluechip als Cloud Solution Provider Unternehmen bei der Bereitstellung moderner Arbeitsplatzumgebungen unterstützt. Ebenfalls werden gesamtheitliche Virtualisierungs- und Hochverfügbarkeitslösungen auf Basis lokaler Server- und Storage-Systeme präsentiert.

Abgerundet wird das Programm durch einen Überblick über Bluechips Cloud-Services sowie Tipps zu sicheren Netzwerklösungen für Unternehmen jeder Größe. Nicht nur wertvolle Fachinformationen werden geboten, sondern auch die Gelegenheit zum direkten Austausch mit Experten und Branchenkollegen. Zum Abschluss sind alle Teilnehmer zum gemeinsamen Abendessen eingeladen.

Interessierte können sich ab sofort für einen der vier Veranstaltungsorte anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen und die Anmeldung sind unter diesem Link erhältlich.