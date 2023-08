Viele IT-Dienstleister setzen bereits Chat GPT als produktives Tool ein - etwa zum Programmieren - wie das Ralph Friederichs, Geschäftsführer der Cyberdyne Informationstechnologie GmbH (nun Teil der Medialine-Gruppe), auf dem cmc-Kongress im Frühjahr 2023 in München demonstrierte.

Arnulf Koch, Vorstand der K&K Software AG, hat die Chat GPT-API in sein Ticketsystem integriert. Die Leistungsnachweise für abgearbeitete Tickets werden nun vollautomatisch erstellt - ohne das Zutun eines K&K-Mitarbeiters: "Für uns ist das einfacher und schneller, für den Kunden verständlicher und am Ende gibt es weniger Reklamationen", betont Koch in seinem Ankündigungsvideo.

Seine ersten Erfahrungen: "Die Programmierschnittstelle (*API) funktioniert signifikant anders als die Chat GPT-Oberfläche." Auf dem ChannelPartner-Kongress in Düsseldosrf zeigt Koch am 7. September von 11:00 bis 11:30 Uhr, welche Erfahrungen er bereits beim Einsatz dieser KI in seinem Unternehmen gesammelt hat. Hier könnt Ihr euch noch zu diesem Kongress anmelden.

Denn der Umgang mit der OpenAI GPT-API gestaltet sich doch komplexer als gedacht. Es gibt nämlich erhebliche Unterschiede zwischen den zur Verfügung stehenden Sprachmodellen und API-Variationen - was Implementierung, Kosten und Performance betrifft.

In seinem Vortrag demonstriert Koch die Methoden des Prompt-Engineerings, die sich in seinem Unternehmen bewährt haben. Er zeigt, wie Chat GPT am besten angesprochen werden möchte und welche Aufgaben dieses Sprachmodell noch nicht bewältigen kann.