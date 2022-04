Der FlexScan EV2490 von Eizo will moderne Funktionalität mit brillanter Bildqualität vereinen und mit seiner technischen Ausstattung als Erweiterung für Rechner dienen. Über den USB-C-Port werden sowohl Video- als auch Audiosignale übertragen und er kann zudem mit bis zu 70 Watt Ladeleistung Notebook-Akkus laden.

Kleiner Monitor - starkes Display

Der integrierte Ethernet-Port sorgt für einen kabelgebunden Zugang ins Netz und die drei USB-Typ-A-Anschlüsse für die Verbindung zu Peripheriegeräten wie Tastatur oder Webcam. Per Daisy-Chain können bis zu vier Monitore bedient werden und ein integrierter KVM-Switch passt den neuen FlexScan EV2490 in Arbeitsumgebungen mit mehreren Displays und Computern ein. Auch DisplayPort- und HDMI-Schnittstellen sind vorhanden.

Das kontraststarke und flimmerfreie IPS-Display mit Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln ist auf Ergonomie und augenschonenden Betrieb ausgelegt. Entspiegelung, automatische Helligkeitsregulierung sowie flexible Möglichkeiten zur Anpassung in Höhe, Neigung, Dreh- und Schwenkbarkeit passen den kleinen FlexScan an den User an.

Im hochpreisigen Bereich ist auch Nachhaltigkeit Standard: Der TCO Certified Generation 9, EPEAT und EnergyStar zertifizierte EV2490 ist das erste Produkt der FlexScan-Reihe, ohne Plastik und Polystyrol in der Verpackung. Stattdessen ist der Monitor sicher mit geformtem Zellstoff verpackt, der aus recyceltem Karton und Zeitungspapier hergestellt wird. Die beigelegten Kabel stecken in Zellstofftüchern statt in Plastiktüten.

Preis und Verfügbarkeit

Der FlexScan EV2490 ist ab Mitte April 2022 online und im Fachhandel mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 599 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. Im Preis enthalten sind Nachhaltigkeit und Produktlebensdauer, für die Eizo fünf Jahre Herstellergarantie gewährt.