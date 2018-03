Rund 10.000 Besucher haben sich vom 23. bis zum 25. Februar auf dem Messegelände Düsseldorf über aktuelle Branchentrends und die Serviceleistungen der Verbundgruppe Electronic Partner informiert. An einem Thema kamen weder die EP:Fachhändler noch die Mitarbeiter der EP-Fachmarktkette Medimax oder die Partner der Systemhauskooperation comTeam vorbei: Viele der rund 200 Aussteller haben Vernetzung und Sprachsteuerung in den Mittelpunkt ihrer Messepräsentation gestellt. Auch die Verbundgruppe selber zeigte zusätzlich zu ihren Service- und Informationsangeboten - zu Themen wie Wissensmanagement, E-Commerce oder Marketing - in einer 80 Quadratmeter großen Wohnung die Möglichkeiten im vernetzten Zuhause. Der Aufbau griff dabei viele Ideen auf, die sich auch auf kleiner Verkaufsfläche umsetzen lassen.

Das Messeprogramm bot zudem viel Raum für den gemeinsamen Austausch und zum Netzwerken. So trafen sich schon am Donnerstag die Franchisenehmer und Filialgeschäftsführer der rund 130 Medimax Fachmärkte zur Unternehmertagung. Rund um den 30. Geburtstag der Marke nahmen sie viele Ideen für ein "medimaximal" erfolgreiches Jubiläumsjahr mit. Neben den Geschäftsführern nutzen auch die Nachwuchskräfte der Fachmarktlinie die Messe für einen Blick auf die aktuellsten Produkttrends. Alle Azubis, die im Vorjahr ihre Ausbildung bei Medimax begonnen hatten, waren nach Düsseldorf eingeladen worden. Sie bekamen bei einer Schnitzeljagd auf der Messe nicht nur Kontakt zu ihren Kolleginnen und Kollegen in anderen Märkten, sondern nahmen auch viel Fachwissen mit.

Branchentreff und Schlagerparty

Rund 200 Gäste aus der Industrie kamen am Freitag zum Branchentreff in die Esprit Arena. Der Electronic Partner Vorstand gab einen Einblick in die Planungen für das laufende Jahr und stellte den erfolgreichen Geschäftsabschluss 2017 vor. Zusätzlich lenkte Key-Note Speaker Tobias Schrödel sehr unterhaltsam den Blick auf verblüffende Sicherheitslücken im Internet of things.

Für die Party am Samstagabend, die direkt an die Mitgliederversammlung der Fachhändler anschloss, eroberten gleich zwei Top-Acts die Bühne im Crowne Plaza Hotel in Neuss. Die "Schlagernacht" mit Vanessa Mai und Roland Kaiser sorgte für mitreißende Stimmung und eine lange Partynacht.

"Ein tolles Geschäftsergebnis 2017, eine gut besuchte Messe voll spannender Produktneuheiten und eine unvergessliche Party: Wir haben mit unseren Mitgliedern eine rundum gelungene Jahresveranstaltung erlebt und sind für die Herausforderungen in 2018 bestens motiviert und gerüstet", fasst Karl Trautmann, Vorstand Electronic Partner, das Messewochenende zusammen. (mh)