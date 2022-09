Nur zwei Wochen nach der Internationalen Funkausstellung in Berlin haben im österreichischen Linz die Elektrofachhandelstage stattgefunden - das Branchenevent der Alpenrepublik! Die Messe fiel zwar wie gewohnt deutlich kleiner aus als ihr deutsches Schwester-Event, war aber mit mindestens genauso viel Energie, Begeisterung und Innovationskraft geladen. Natürlich hat auch ElectronicPartner Austria mit eigenem Stand teilgenommen und Mitgliedern sowie Partnern einen herzlichen Empfang bereitet.

"Es liegen bewegte, herausfordernde aber vor allem sehr erfolgreich gemeisterte Zeiten hinter uns. Ich finde, wir haben die motiviertesten Mitarbeiter der Branche und deshalb bedanke ich mich bei Euch allen für Euer Engagement! Lasst uns nun zwei großartige Tage mit unseren Freunden verbringen", mit dieser kurzen, aber punktgenauen Ansprache vor Messebeginn eröffnete Michael Hofer die EFHT für sein Team aus Wiener Neudorf. Der Geschäftsführer von ElectronicPartner Austria hatte allen Grund, sich gemeinsam mit seiner Mannschaft auf das Revival der Elektrofachhandelstage zu freuen: Die Möglichkeit, Fachhändlern, Industriepartnern und weiteren Branchenteilnehmern endlich wieder live zu begegnen, krönte sozusagen das 30. Jubiläumsjahr von ElectronicPartner Österreich. Gemeinsam blickten sie zurück auf eine erfolgreiche Geschichte und schauten vor allem nach vorne, auf Projekte und Ideen für die Zukunft.

Marktanteil von 16,4 Prozent

Aktuell bilden 817 ElectronicPartner Mitglieder in Österreich und Südtirol eine starke Gemeinschaft, deren Marktanteil 16,4 Prozent beträgt. Innerhalb weniger Kilometer kann jeder Kunde in Österreich und Südtirol ein Mitgliedsunternehmen der Verbundgruppe erreichen. Auf dem Messestand der EFHT 2022 erwarteten die Besucher neben Angeboten und einem herzlichen Wiedersehen vor allem zahlreiche aktuelle und künftige Themenschwerpunkte der Verbundgruppe: die Schulungsplattform EP:Campus, der maßgeschneiderte SecurityCheck für Warenwirtschaft und Geschäftsprozesse, die EP:Power Hour mit komprimierten, zielgenauen Verkaufstipps und natürlich die Nachhaltigkeitsinitiative Go Green.

Am Freitagabend lud ElectronicPartner in die "voestalpine Stahlwelt" ein. Eröffnet wurde die Abendveranstaltung von den beiden Geschäftsführern Michael Hofer und Jörn Gellermann, die anlässlich des Firmenjubiläums mit Dank und Stolz auf die vielen großen und kleinen Erfolge der Verbundgruppe in Österreich sowie im Gründungsland Deutschland schauten. Beide waren sich einig: Möglich ist all das nur durch einen bewussten Fokus auf die Menschen - egal ob hinter der Kasse, vor der Kasse, in der Werkstatt, am Schreibtisch in der Zentrale oder draußen beim Kunden. "Wir haben hier so viele gemeinsame Erfolgsgeschichten geschrieben, und das erfüllt uns mit Stolz und Demut!", fasste Michael Hofer zusammen.