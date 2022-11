Der Verwaltungsrat der ElectronicPartner Handel SE hat Matthias Assmann (54) mit Wirkung zum 01.01.2023 zum Mitglied des Vorstands berufen. Der studierte Diplom-Ingenieur arbeitet nach verschiedenen beruflichen Stationen, unter anderem bei T-Mobile UK und Metro Cash&Carry Deutschland, bereits seit 2016 als Leiter IT für ElectronicPartner.

In seinem Vorstandsressort wird Matthias Assmann die Bereiche IT, Logistik, Prozesse und die Verbundgruppe comTeam verantworten. Stefan Feuerstein, Vorsitzender des Verwaltungsrates von ElectronicPartner, freut sich, dass ein erfahrener Mitarbeiter aus den eigenen Reihen in den Vorstand berufen werden konnte. "Mit der Ernennung von Matthias Assmann machen wir auch deutlich, welchen überragenden Stellenwert wir der Entwicklung der Informationstechnologie im Handel beimessen" so Stefan Feuerstein.

ElectronicPartner steht vor Herausforderungen

Der weitere Vorstand der Verbundgruppe besteht unverändert aus Volker Marmetschke, verantwortlich für Finanz- und Rechnungswesen, Steuern, Recht und Revision, Friedrich Sobol, verantwortlich für Personal, Einkauf, Vertrieb, Marketing und die Franchiselinie Medimax sowie Karl Trautmann, verantwortlich für die Landesgesellschaften in Österreich, Schweiz, den Niederlande, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, strategische Projekte und den internationalen Einkaufsverbund E-Square.

ElectronicPartner erzielte 2020 1,4 Milliarden Euro Umsatz - und lag damit zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder hinter Wettbewerber Euronics. Beim Branchentreff in Düsseldorf präsentierte die Verbundgruppe zuletzt Lösungsansätze für ein herausforderndes wirtschaftliches Umfeld.