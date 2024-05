Mit der Ernennung von Christian Peil schließt ElectronicPartner die Neustrukturierung seines Vertriebsteams ab. Bereits zum 1. Januar 2024 hatte Sebastian Wildenberg in diesem Bereich die Leitungsposition für die Marke Medimax übernommen. Beide berichten in ihren Funktionen direkt an Torsten Schimkowiak, Leiter Vertrieb ElectronicPartner.

Mit Christian Peil haben nun auch die acht Regionalleiterinnen und Regionalleiter des kooperierten Fachhandels eine neue Spitze und kompetente Schnittstelle in die Verbundgruppen-Zentrale. "Er ist ein erfahrener Vertriebsprofi, der seit Jahren eng mit unserem Unternehmen verbunden ist. Ich wünsche ihm viel Erfolg und freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit", erklärt ElectronicPartner Vorstand Friedrich Sobol.

Auftrag: Vertriebsnetz weiterentwickeln und ausbauen

Christian Peil bringt jede Menge Know-how aus rund zehn Jahren als Regionalleiter mit und profitiert besonders von seiner Zeit als Leiter eines EP:Fachgeschäftes in Frankfurt/Oder. Nach dem Wechsel "von der Fläche" in den Außendienst der ElectronicPartner Zentrale konnte er sein umfassendes Wissen aus dem Tagesgeschäft in die Betreuung der Mitgliedsbetriebe einbringen. Nun wird Christian Peil seine gesammelte Expertise nutzen, um das gesamte Vertriebsnetz des kooperierten Fachhandels weiterzuentwickeln und auszubauen.

"Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, das Thema Vertrieb aus einer neuen, übergeordneten Perspektive bearbeiten zu können. Dabei sind mir nach wie vor eine enge Betreuung unserer Mitgliedsbetriebe sowie ein aktiver und offener Austausch mit den Händlerinnen und Händlern sehr wichtig. Eins meiner weiteren Ziele ist es, neue Unternehmerinnen und Unternehmer für unsere Kooperation zu begeistern und als Mitglieder zu gewinnen. Dabei baue ich auf ein tolles, sehr erfahrenes Team!", sagt Christian Peil.