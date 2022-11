Mit 20 Mitgliedern in 16 Ländern und rund 13.500 angeschlossenen Händlern ist E-Square eins der weltweit größten Netzwerke für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik. Anlässlich des zehnten Geburtstages fand das "Annual Meeting" aller Mitgliedsstaaten und wichtiger Industriepartner am 8. November 2022 vor besonderer Kulisse im englischen Hampshire statt. Wo sonst Lord und Lady Grantham durch die Säle wandern, trafen sich nun die internationalen Vertreter des E-Square Verbundes. Für das Treffen zum ersten runden Geburtstag wurde der Drehort der bekannten Fernsehserie "Downton Abbey" gewählt. Im Fokus des Meetings stand wie immer der intensive Erfahrungsaustausch für die Stärkung des lokalen Fachhandels. Hinzu kam eine Besichtigung von Highclere Castle sowie ein festliches Dinner.

Bei E-Square profitieren Unternehmer von Portugal bis Kasachstan durch intensive Zusammenarbeit von umfassenden Einblicken in unterschiedliche Märkte und Handelsformate. Die Erfolgsgeschichte des Verbundes begann 2012. "Oft werden die besten Ideen in kleiner Runde geboren. In diesem Fall saßen Karl Trautmann und Jörn Gellermann von ElectronicPartner und ich zusammen in einem Lokal am Frankfurter Flughafen und hatten eine gemeinsame Vision. Heute sehen wir: Diese Vorstellung ist Wahrheit geworden und wir wissen, es war der richtige Schritt", berichtet Paul Tyson, Managing Director von E-Square. Besagter erster Schritt bestand darin, ElectronicPartner International und Electronic & Domestic Appliances (EDA) zur Europäischen Interessensgemeinschaft E-Square zusammenzufassen. Mit an Bord waren zu Beginn zehn Unternehmen aus neun Ländern. Bis heute hat sich die Anzahl der Mitglieder verdoppelt und das Netzwerk über weite Teile Europas ausgebreitet. Es besteht sowohl aus stationären Fachhändlern, Großflächenmärkten, reinen Onlinehändlern als auch aus Omnichannel-Anbietern.

Den Handel über Grenzen hinweg stärken

"Unser Ziel ist es, den Handel zu stärken, Trends zu entdecken, über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten und voneinander zu lernen", erläutert Paul Tyson. Regelmäßig tauschen sich die E-Square Mitglieder aus - auch, um nachhaltig erfolgreiche Partnerschaften mit internationalen Lieferantenpartnern aufzubauen. Gerade in den vergangenen zweieinhalb Jahren mit zahlreichen Herausforderungen, ausgelöst durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine, konnten die E-Square Mitglieder vom intensiven Austausch profitieren. Sie verfügten stets über wichtige Informationen zur aktuellen Lage in anderen Ländern und konnten so schnell reagieren und sich auf neue Entwicklungen einstellen. Ein besonderes Augenmerk liegt natürlich nach wie vor auf dem ukrainischen Mitglied Comfy, das bestmöglich durch E-Square unterstützt wird.

Paul Tyson hält fest: "Selbstverständlich sind wir eine kommerzielle Organisation, aber es geht uns in erster Linie ums Voneinander-Lernen: Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch und persönliche Kontakte sind das, was zählt. Das ist zunächst schwer messbar, aber wie wir nach zehn Jahren Erfahrung wissen, von unschätzbarem Wert. Daran wollen wir auch in den nächsten Jahren gemeinsam weiterarbeiten."