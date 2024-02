Die Sharkoon Technologies GmbH aus dem hessischen Pohlheim bietet hochwertige PC-Komponenten designed in Germany an. Neu ist an der Rebel C70-Serie die Holzverkleidung an der Frontblende, die auf eine elegante Optik mit Naturmaterialien setzt. Die Ausführung C70G kommt mit einem Seitenteil aus gehärtetem Glas, das C70M mit einem Seitenteil aus perforiertem Metall.

Stilvolle Akzente jenseits von Gaming

Sharkoon möchte mit der Rebel C70-Serie stilvolle Akzente über den üblichen Gaming-Bereich hinaus setzen. Die Holzverkleidung soll das Gehäuse harmonisch in Wohn- und Arbeitszimmer einfügen, wo Naturmaterialien bereits vertreten sind. Ein spezieller warmweißer Beleuchtungsmodus für die vorinstallierten Lüfter soll statt Gaming-Ambiente Gemütlichkeit verbreiten. Während die Gehäuse-Variante mit Metall-Seitenteil durch die Perforation für Luftdurchsatz sorgen soll, sind auch bei der Glas-Variante zahlreiche weitere Perforationen im Gehäusekorpus sowie modulare Einbauoptionen für hohe Hardwareansprüche vorgesehen.

Zusätzlich zu den drei vorinstallierten 120-Millimeter-Lüftern mit adressierbarer RGB-Beleuchtung in der Front und einem an der Rückseite, lassen sich über eine Montagehalterung in der Oberseite bis zu drei weitere 120-Millimeter-Lüfter oder ein Radiator bis zu 360 Millimeter in das Gehäuse einsetzen. Zusätzlich können durch Abnahme des modularen Netzteiltunnels neben dem Mainboard-Tray drei weitere Lüfter oder ein Radiator installiert werden.

Innendesign vereint Form und Funktion

Festplatten und SSDs können auf einem Montagerahmen hinter dem Mainboardtray modular vormontiert und samt einem Kühler im Gehäuse platziert werden. Bis zu drei HDDs und SSDs in 3,5-oder 2,5-Zoll finden im Inneren Platz. CPU-Kühler können eine maximale Höhe von 16,5 Zentimetern aufweisen, die Länge des Netzteiles kann bis zu 27 Zentimeter betragen. Grafikkarten mit einer maximalen Länge von 40 Zentimetern passen in den Grafikkartenhalter mit gummierter Auflagefläche oder können mit dem optionalen Rebel C Series Vertical Graphics Card Kit 4.0 vertikal im Gehäuse montiert werden.

Bei den Anschlüssen setzt Sharkoon auf eine hohe Kompatibilität und Zukunftssicherheit für mobile Endgeräte. Speziell dafür steht an der Gehäuseoberseite neben einem USB-C-Anschluss auch eine TRRS-Buchse bereit, die Audioausgang und Mikrofon kombiniert (Headset). Daneben sind zusätzlich zwei leicht zugängliche USB-3.0-Anschlüsse für weitere Geräte vorhanden.

Preis und Verfügbarkeit

Das Rebel C70G RGB und das Rebel C70M RGB sind ab sofort jeweils zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 119,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer verfügbar.