Das neu entwickelte Konzept wurde speziell auf die Bedürfnisse und Vorzüge stationärer Elektrofachmärkte wie die Elektro Enzinger GmbH abgestimmt und bietet den Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Neben einer neu konzipierten Telekom-Shop-in-Shop-Fläche, mit der Live-Vorführbarkeit der Produkte, werden auch digitale Verkaufs- und Beratungstools, sowie die Breitband-Verfügbarkeitsprüfung angeboten.

Eine Zweitplatzierung in der TV-Abteilung bietet die Möglichkeit, Kunden direkt beim Kauf eines Smart TVs, Entertain TV live vorzuführen und auf die neusten Features wie Telekom Sport und die exklusiven Serien aufmerksam zu machen.

Einzigartige Chance für integrierte Vermarktung

Zum Telekom-Partnerkonzept gehört darüber hinaus ein intensives Qualifizierungsprogramm für die Fachmarkt-Mitarbeiter in der Telekommunikations-, PC- und TV-Abteilung. Dies wird nicht nur vor Einführung der Shop-in-Shop-Fläche absolviert, sondern auch weiterhin während des laufenden Betriebs. Dies gewährt langfristig eine gleichbleibend hohe Beratungsqualität. Das Zusammengehen von Fachmärkten mit ihren optimalen Standorten und der hohen Kundenfrequenz mit der Telekom soll ein optimales Werbe-, Einkaufs- und Serviceerlebnis schaffen und eine einzigartige Chance für die integrierte Vermarktung bieten.

Für Inhaber, Stefan Enzinger, ist das Fachmarktkonzept, nach der Auszeichnung zum besten Mobilfunkvermarkter in der Region Süd, ein weiterer Meilenstein der Zusammenarbeit: "Unsere große Herausforderung als auch Chance ist der immer enger werdende Wettbewerb mit immer komplexeren Themen. Jeder Kunde kann sofort im Internet jeden Preis hinterfragen. Dementsprechend liegt es an unseren Mitarbeitern, den Unterschied am Kunden spürbar zu machen. Dies kann nur durch Spaß am Tun und Qualifizierung erfolgen."

"Des Weiteren möchte der Kunde keine einzelnen Produkte erwerben, sondern eine funktionierende Komplettlösung haben", so Enzinger weiter. "In diesem Zusammenhang bietet uns das Fachmarktkonzept der Telekom weitere Möglichkeiten, um unsere Stärken noch besser unter Beweis zu stellen und unsere Kunden noch gezielter beraten zu können. Das starke Marken-Image der Telekom hilft uns, und gemeinsam werden wir das Einkaufserlebnis für die Kunden auf ein neues Niveau heben. Bisher haben wir über Dienste gesprochen, jetzt machen wir sie erlebbar."

Telekom investiert in Zukunftsfähigkeit seiner Handelspartner

Bereits zur Frühjahrs-Roadshow 2017 hatte die Telekom ein verzahntes und effektives Konzept für die Fachmärkte angekündigt. "Wir haben im Anschluss zusammen mit unseren Kooperationspartnern dieses Konzept zur Integration in den stationären Fachhandel gemeinschaftlich weiterentwickelt. Eine solche Kooperation zwischen einer Elektrofachhandelskooperation und einem Telekommunikationsunternehmen hat es noch nie gegeben. Das ist einzigartig", erklärt Marcus Epple, Geschäftsführer Operatives Geschäft, Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH.

Für beide Seiten sei diese Zusammenarbeit von Vorteil: Während die Telekom die besten Produkte für das "vernetzte Leben im besten Netz" biete, schaffe der Fachmarkt ein positives Kundenerlebnis durch optimale Beratung und sein umfangreiches Produktsortiment. Außerdem werde dadurch auch ein Differenzierungsmerkmal zum Onlinehandel geschaffen.

"Die Fachmärkte waren sehr schnell überzeugt von unserem neuen Konzept. Das neue Telekom Partnerkonzept inklusive der Shop-in-Shop-Lösung werden wir bis Jahresende bei insgesamt fünf Kooperationspartnern implementieren. 2018 werden weitere 25 Elektrofachmärkte hinzukommen. Die Nachfrage war allerdings viel höher, da viele Partner auch für sich erkannt haben, dass sie sich dadurch in einer zunehmend vernetzten Welt fit für die Zukunft machen können", erklärt Bijan Esfahani, Leiter Telekom Partner, Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH. (KEW)