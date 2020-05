Im März 2020 sackten Bestellungen, Produktion und Umsatz in der Elektroindustrie ab, wie der Branchenverband ZVEI am 8. Mai 2020 in Frankfurt berichtete. Die niedrigen Werte wurden aber noch von den coronafreien Monaten Januar und Februar teilweise ausgeglichen. Für das erste Quartal 2020 wurde daher mit 45,3 Milliarden Euro ein nur um 3,4 Prozent gesunkener Umsatz registriert.

"Die vollen Auswirkungen der Pandemie werden sich im zweiten Vierteljahr zeigen", erklärte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Die Reichweite der Aufträge langt im Schnitt noch für drei Monate (zuvor 3,4 Monate), und immer mehr Unternehmen schicken ihre Belegschaften in die Kurzarbeit. Im April ist die Zahl der Kurzarbeiter auf fast 196.000 hochgeschnellt - das ist fast jeder vierte der rund 885.000 Beschäftigten. (dpa/rw)