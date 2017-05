16.05.2017 Von Bernd Ullritz

Sensible Daten in Form von elektronischen Dokumenten wie Word-, Excel-Dateien, PDFs und Präsentationen sind im Vergleich zu ihren Pendants auf Papier nicht so einfach sicher aufzubewahren. Wir erörtern, wie sich solche Dokumente vor unbefugten Zugriffen schützen lassen.