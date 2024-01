Pure Storage hat Elke Steinegger zum Regional Vice President Germany and Austria ernannt. "Ich freue mich sehr, dem großartigen Team von Pure Storage in Deutschland und Österreich beizutreten", sagt Steinegger. "Wir haben die großartige Möglichkeit, Kunden in der gesamten Region bei der Bewältigung ihrer Datenmanagement-Herausforderungen zu helfen. Die Innovationsgeschichte, das großartige Portfolio und das Team von Pure Storage versetzen uns in eine hervorragende Position, um Kunden zusammen mit dem gesamten Partner- und Allianzen-Ökosystem in der Region zu unterstützen."

Steinegger kommt von Commvault. Dort war sie seit April 2020. Davor war sie über fünf Jahre bei als VP EMEA bei Dell. Frühere Stationen von Steinegger waren bei Sopra Steria, Tieto, Fujitsu Technology Solutions und Siemens Business Services, wo sie jeweils in verantwortlichen Management-Positionen tätig war.

Die Leitung von Pure Storage in Deutschland hatte bis Sommer 2023 Begoña Jara inne. Sie kehrte im Juli nach zwei Jahren bei Pure Storage jedoch wieder zu NetApp zurück.

