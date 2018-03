Die Münchener Niederlassung derSkybox Security, Inc.hat sich mit Elma Celik als Regional Sales Director für die DACH-Region verstärkt. Seit Februar 2018 koordiniert Celik den Vertrieb und kümmert sich in Zusammenarbeit mit Dr. Christopher Brennan um den weiteren Aufbau des Kundenstamms in Deutschland, Österreich und Schweiz.

Die gelernte Betriebswirtschaftlerin kommt vonFortinet, wo sie eineinhalb Jahre für Kunden im Bereich Financial Services zuständig war. Davor kümmerte sich Celik um die strategischen Accounts beiVMwareund war unter anderem über elf Jahre beiJuniper Networksin verschiedenen Positionen für internationale Kunden verantwortlich.

In ihrer beruflichen Laufbahn habe Elma Celik eingehende Expertise rund umIT-Securityerlangt, teilt Skybox weiter mit, die sie in der aktuellen Bedrohungslandschaft durch Hackerangriffe auf Firmen, Behörden und Organisationen optimal einsetzen kann.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Elma Celik eine ausgesprochene Kapazität in der Branche für das deutsche Team von Skybox Security gewinnen konnten", erklärt Dr. Christopher Brennan, Regional Director DACH, Eastern Europe, Russia and Israel bei Skybox Security. "Sie verfügt über langjährige Erfahrung im Umgang mit besonders sicherheitssensitiven Kundensegmenten und wird uns helfen, unsere Cybersecurity-Plattform als die richtige Antwort auf verstärkte Hackerangriffe zu etablieren." (KEW)