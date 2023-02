Christoph Hassler hat als Vertriebsleiter bei ELO Digital Office angefangen. Hassler war zuletzt Head of Partner Sales für Modern Work und Security Partner bei Microsoft. Er kennt damit sowohl das Geschäftsumfeld als auch die Vertriebsstrukturen im Partnervertriebsmodell sehr genau.

Bekanntgegeben wurde die Neubesetzung auf dem ELO Business-Partner-Tag am 31. Januar. Hasslers Vorgänger Udo Stein, der sich nach über 23 Jahren bei dem Unternehmen in den Ruhestand verabschiedete, sagte dabei: "Die Partner sind seit jeher der Kern unserer Vertriebsstrategie. … Ich kann guten Gewissens sagen, dass ich ihm ein bestens aufgestelltes und erfolgshungriges Vertriebsteam sowie eine einmalige Partnerlandschaft übergebe, die durch seine Impulse noch weiter wachsen und sich entwickeln werden." Damit die Übergabe klappt, ist eine Übergangsphase geplant. Stein wird erst nach ihr in den Ruhestand gehen.

Der Diplom-Informatiker Hassler war zuvor viele Jahre bei Microsoft im Partnerumfeld tätig. Frühre Stationen waren bei Siemens und Atos. Sein Fokus bei seinem neuen Arbeitgeber liegt vor allem auf der engen Zusammenarbeit des Vertriebs mit dem Produktmanagement und der Entwicklung: "Mit unserem innovativen Softwareportfolio wollen wir unsere On-Premises-Kunden weiter voranbringen und gleichzeitig mit hochattraktiven Angeboten Marktanteile im Cloud-Business gewinnen."

"Seitdem es ELO als eigenständiges Unternehmen gibt, war Udo Stein durchgehend unser Vertriebsleiter", erinnert sich ELO-CEO Karl Heinz Mosbach- "Er hat das ELO-Geschäft und die Partnerlandschaft mit aufgebaut und stark geprägt. Stand heute fällt es mir schwer, mir die ELO Digital Office GmbH ohne ihn vorzustellen. Ich denke aber, dass wir mit Christoph Hassler die ideale Nachfolge für Udo Stein gefunden haben. Neben seinem hohen Fachwissen im Bereich Software und Partnervertrieb bringt er aus seiner Zeit bei Siemens, Atos und Microsoft auch viele innovative Ideen mit, um mit dem ELO-Vertrieb die vor uns liegenden Herausforderungen anzugehen."