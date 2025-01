Erst vor wenigen Tagen konnte Elovade-CEO den begehrten Channel Excellence Award in der Kategorie "Value Add Distribution" entgegennehmen. Nun gibt es erneut Grund zur Freude beim Wetzlarer VAD, der sich vor gut einem halben Jahr von Ebertlang in Elovade umbenannt hat. Mit der Übernahme des Mailänder Security-VADs Avangate wird nicht nur das Italien-Geschäft erheblich ausgebaut. Durch die Übernahme verdoppeln die Wetzlarer nahezu ihr Team und gewinnen zusätzliche Expertise. So will das Unternehmen bestehende, aber auch neue Partner in Zukunft noch besser bedienen.

Der Zukauf soll das Portfolio an IT-Sicherheitslösungen erweitern, bestehende Partnerschaften mit Herstellern festigen und Elovades Expertise im Bereich der Infrastruktursicherheit ergänzen. Der Mailänder VAD hat sich mit Premium-Sicherheitslösungen von Herstellern wie Bitdefender, Acronis, Kaspersky und AVG Avast im italienischen Channel-Business etabliert.

Als IT-Security Competence Center betreut Avangate mit zwölf Experten mehr als 2.500 Reseller in Italien, San Marino, Vatikanstadt und der italienischen Schweiz. Über dieses Netzwerk werden internationale Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und KMU bei IT-Security-Fragen unterstützt.

Die Unternehmen verschmelzen

Für Philip Weber ist die Avangate-Akquisition ein klares Bekenntnis zum Engagement in Italien. Die mittelfristige Planung sieht vor, beide Firmen zu einem Unternehmen zu verschmelzen, um unsere Marke im italienischen Markt weiter auszubauen und zu stärken", verrät der Elovade-CEO.

Sein Kollege Marcus Zeidler, CFO/COO bei Elovade unterstreicht das gemeinsame Ziel, nicht nur Marktführer zu sein, sondern als Elovade der bevorzugte Partner für alle MSP- und Security-Belange in Italien zu werden: "Wir sind besonders stolz auf die Teams vor Ort, die großen Einsatz gezeigt haben, um diesen Fortschritt voranzutreiben", so Zeidler.

Claude Sarkis, Co-CEO von Avangate Security, betont, dass für ihn und sein Team dieser Schritt nicht nur eine strategische Entscheidung darstellt, sondern auch "ein Moment des Stolzes" bedeutet. "In den letzten Jahren haben wir mit Leidenschaft ein starkes Partnernetzwerk aufgebaut und den Namen Avangate als zuverlässigen IT-Sicherheitspartner in der Region etabliert", erklärt er. "Die Fusion mit Elovade eröffnet uns nun neue Möglichkeiten, diese Basis weiter zu stärken und unseren Partnern noch mehr Mehrwert zu bieten", ergänzt Riccardo Ottolina, Co-CEO von Avangate Security. Man werde nun gemeinsam den Channel in Italien mit innovativen Lösungen und gebündelter Expertise vorantreiben.

