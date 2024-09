Elovade, (ehemals Ebertlang) setzt mit der Übernahme von Inuit AB seine pan-europäischen Wachstumspläne fort und stärkt mit dem Zukauf des schwedischen VADs seine Präsenz in Skandinavien. Dort ist Elovade seit der Übernahme von Innosoft im Jahr 2022 vertreten. Weitere Schritte auf dem Weg nach Europa waren die Gründung einer Niederlassung in der Schweiz, die Integration der 8Soft GmbH aus Würzburg sowie die Übernahme des italienischen Distributors ACHAB.

"Durch den Erwerb von Inuit AB vergrößert die Elovade-Gruppe ihr Produktportfolio um weitere interessante Lösungen aus den Kernsegmenten IT- Security und Infrastruktursoftware", erklärt der Käufer. Außerdem kommen rund 20 Beschäftigte hinzu.

Die kümmern sich bei Inuit Ab bisher schwerpunktmäßig um Produkte zur Absicherung von Microsoft 365, DSGV-Konformität, IT-Management und IT Service Management, IT-Sicherheit sowie Netzwerk- und Server-Überwachung. Außerdem unterbreitet Inuit spezielle Angebote für MSPs.

"Mit dem Ausbau der nordischen Region verfolgen wir konsequent unser Ziel der pan-europäischen Expansion unserer VAD-Gruppe. Inuit ergänzt die Elovade-Familie durch ihr Produktportfolio mit Schwerpunkt ITSM und ihren Fokus auf größere MSPs in den Nordics ideal", sagt Elovade-CEO Philip Weber.

Alles wird Elovade

Bis vor Kurzem firmierte die VAD-Gruppe unter den ursprünglichen Namen ihrer jeweiligen Ländergesellschaften (EBERTLANG, ACHAB, Innosoft). Mit der Einführung der länderübergreifenden Marke Elovade im Juni wurden die Niederlassungen unter einem gemeinsamen Dach vereint.

Das neue Unternehmen in der Elovade-Gruppe wird zunächst weiterhin als Inuit mit einem Verweis auf Elovade firmieren. Mittelfristig ist geplant, Inuit in die Struktur von Elovade Nordics zu integrieren. Philip Weber sagt: "Inuit hat sich in den nordischen Ländern vor allem als ITSM-Experte etabliert und wird mit seinem hervorragenden Service-Angebot und seinen Kompetenzen eine wertvolle Bereicherung für Elovade in den Nordics aber auch für alle anderen Märkte sein."