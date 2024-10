Die neue Partnerschaft mit dem US-Hersteller Keeper Security, Inc. aus Chicago verspricht IT-Dienstleistern und Systemhäusern eine umfassende Sicherheitslösung für das Passwortmanagement und den Schutz digitaler Identitäten. Damit können MSPs und IT-Dienstleister ihren Kunden eine Lösung anbieten, die vor Cyberbedrohungen schützt und Compliance-Anforderungen erfüllt. Elovade bietet Keeper Security für IT-Dienstleister und Systemhäuser in Deutschland und Österreich an.

Sicherheitsmanagement der nächsten Generation

Keeper Security sei eine der führenden Lösungen für Passwortmanagement und Datenschutz, wirbt der VAD aus Wetzlar weiter. Die Software bietet laut Hersteller Schutz für digitale Identitäten, sichert Passwörter und vertrauliche Daten unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Mit Funktionen wie einer Zero-Knowledge-Sicherheitsarchitektur, Multi-Faktor-Authentifizierung, Dark-Web-Monitoring und Integrationen in bestehende Unternehmenssysteme könnten alle digitalen Assets eines Unternehmens optimal geschützt werden.

"Mit der Aufnahme von Keeper Security in unser Portfolio reagieren wir auf die steigende Nachfrage unserer Partner nach umfassenden und einfach zu implementierenden Sicherheitslösungen", sagt Adrian Brandtner, Team Lead Security bei Elovade. "Erste Tests bei ausgewählten Kunden in der DACH-Region wurden bereits mit großem Erfolg durchgeführt, was das enorme Potenzial dieser Lösung unterstreicht. Keeper Security ermöglicht es unseren Partnern, ihren Kunden die bestmögliche Sicherheit für deren digitale Identitäten zu bieten und stärkt damit unsere Position als führender VAD im Bereich IT-Security."

