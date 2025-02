Elovade hat sein Portfolio um den österreichischen Hersteller Lywand Software erweitert. Dessen automatisierte Security-Audit-Plattform wurde speziell für Managed Security Services Provider entwickelt. Elovade vertreibt sie ab sofort an Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere Länder sollen folgen - was auch für die Österreicher ein wichtiger nächster Schritt ist.

"Die SaaS-Lösung des österreichischen Security-Spezialisten hilft Dienstleistern im Managed-Services-Geschäft, die IT-Sicherheitslage ihrer kleinen und mittelständischen Kunden kontinuierlich zu überprüfen und nachhaltig zu verbessern", teilt Elovade mit.

Lywand deckt laut Elovade nicht nur das gesamte Leistungsspektrum des Vulnerability Assessments ab, sondern vergibt auch eine Sicherheitsbewertung für die untersuchte Umgebung, identifiziert die Bereiche mit dem größten Nachholbedarf, empfiehlt gezielte Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit und zeigt auch für Endkunden einfach verständlich die Verbesserung der Sicherheitsbewertung im zeitlichen Verlauf.

"Die Lywand Security Audit Plattform ermöglicht es MSPs und IT-Dienstleistern, die IT-Sicherheitslage all ihrer Kunden regelmäßig automatisiert zu überprüfen und unterstützt durch kundenübergreifende Analysen bei der gezielten und zeitsparenden Behebung von Schwachstellen", so das Fazit von Elovade.

"Mit der Security Audit-Plattform von Lywand geben wir MSPs/MSSPs ein effizientes und kostengünstiges Werkzeug an die Hand, um die IT-Sicherheitslage von KMU nachhaltig zu verbessern", sagt Marc Fischer, Director Sales bei Elovade. "Die Lösung ist von Grund auf MSP-ready und liefert leicht verständliche Security Reports, die unsere Partner bei einer proaktiven Sicherheitsstrategie unterstützen."

"Das Team von Elovade hat uns mit seiner exzellenten Serviceorientierung, einem tiefen Verständnis der Belange des MSP-Geschäfts und seiner effizienten, zuverlässigen Arbeitsweise von Beginn an sehr beeindruckt," erklärt Tom Haak, CEO von Lywand Software. "Ihr europäischer Fokus ist ebenfalls ganz auf unserer Linie. Wir schätzen es sehr, umgehend in der DACH-Region, gefolgt von Italien und Schweden, gemeinsam loslegen zu können und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit."

