Der Wetzlarer VAD Elovade hat sich für die Weiterentwicklung seiner digitalen Infrastruktur und der technologischen Prozesse sowie für seinem Weg zur internationalen Ausrichtung die Position des Directors IT, Systems & E-Commerce geschaffen.

Bei der Besetzung des Postens wurde CEO Philip Weber bei einem ehemaligen MailStore-Kollegen fündig: Björn Meyn soll mit seiner langjährigen Erfahrung im Channel-Bereich und in der Produktentwicklung wertvolle Impulse für das Unternehmen einbringen. Nach seiner Tätigkeit bei MailStore war Meyn bei HKS Informatik als Product Owner und Assistent der Geschäftsführung aktiv.

So weiß der Elovade-CEO die Expertise seines neuen Directors IT, Systems & E-Commerce einzuschätzen: "Mit Björn Meyn habe ich bereits in der Vergangenheit sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Ich freue mich, dass er mit seiner Erfahrung und seinem strategischen Blick maßgeblich dazu beitragen wird, unsere Unternehmensziele zu realisieren", erklärt Weber.

Meyn ist neben Weber nicht die erste Führungskraft, die aus dem Stall des E-Mail-Archivierungssexperten kommt: Auch Director Marketing Kristina Waldhecker hat MailStore-Vergangenheit.

Weiterentwicklung des Partnerportals

Für Elovade ist dies ein weiterer Schritt, die bestehenden technologischen Strukturen nicht nur zu harmonisieren, sondern sie auch zukunftsfähig auszurichten. Meyn soll mit seiner Expertise in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle bei der Umsetzung dieser Unternehmensvision spielen. Die neue strategische Aufstellung im Bereich IT und E-Commerce ist für den VAD ein essenzieller Bestandteil dieser Transformation. Im Mittelpunkt soll die Schaffung einer einheitlichen, optimierten IT-Landschaft stehen, die interne Prozesse effizienter gestaltet und gleichzeitig die Grundlage für weiteres Wachstum bietet.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Weiterentwicklung des Partnerportals, das derzeit zur zentralen One-Stop-Plattform für alle Elovade-Partner in Europa ausgebaut wird. Die Gruppe umfasst Niederlassungen in Deutschland, Schweiz, Italien und Schweden. Im Rahmen dieser Weiterentwicklung werden das bestehende Control Panel integriert sowie neue Cloud-Services eingeführt. So soll eine benutzerfreundliche und konsistente Plattform geschaffen werden, die die Zusammenarbeit mit Partnern auf ein neues Niveau hebt.

