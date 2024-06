Am 14. Juni um 21 Uhr ist Anpfiff in München. Dann stehen sich die Nationalmannschaft von Deutschland und die Verbandauswahl von Schottland in München auf dem Rasen gegenüber und die Fußball-EM 2024 beginnt. Selbstverständlich wissen wir alle, dass es bei den bisherigen Begegnungen acht deutsche Siege, fünf Unentschieden und immerhin vier schottische Siege gab. Der vermeintliche Underdog ist also auch ohne Terrier als Trainer nicht zu unterschätzen.

Doch wie geht es diesmal aus? Und wer setzt sich bei den anderen 50 Spielen des Turniers durch? Wer glaubt, dafür den erforderlichen Fußballverstand zu besitzen oder einfach auf sein Glück vertraut, der ist bei Ebertlang-EM-Tippspiel für den Channel genau richtig

Der VAD veranstaltet das Tippspiel gemeinsam mit den Herstellern MailStore und Eset und nutzt die Gelegenheit als Werbung für sein neues Backup-Angebot EL cloud2cloud - sie sind Sponsoren der Preise für die zehn erfolgreichsten Tipperinnen und Tipper. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Apple Watch SE, einen Weber-Grill, einen hochwertigen Tischkicker sowie einen Xiaomi Wanbo X1 Mini-Beamer.

Fußballfans aus dem IT-Channel (teilnahmeberechtigt sind Beschäftigte bei IT-Dienstleistern und Systemhäusern) registrieren sich kostenlos, schnell und einfach unter https://www.kicktipp.de/el-tippspiel-fussball-em-2024/. Für den richtig getippten Sieger (Tendenz) gibt es 2 Punkte, für ein mit der richtigen Ergebnis-Differenz getipptes Spiel 3 Punkte und für das exakt getippte Ergebnis 4 Punkte. Gewinnerinnen und Gewinner werden nach dem Ende des Turniers am 14. Juli 2024 von Ebertlang benachrichtigt.

