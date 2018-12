In den vergangenen Tagen hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auffällig viele Hinweise auf teilweise schwerwiegende Sicherheitsvorfälle erhalten, die auf den Schädling Emotet zurückzuführen sein sollen. In manchen Fällen soll es sogar zu Komplettausfällen der gesamten IT-Infrastruktur und Schäden in Millionenhöhe gekommen sein. Emotet wird nach Angaben des BSI über groß angelegte Spam-Kampagnen verteilt.

"Emotet ist nach unserer Einschätzung ein Fall von Cyber-Kriminalität, bei dem die Methoden hochprofessioneller APT-Angriffe adaptiert und automatisiert wurden", erklärt BSI-Präsident Arne Schönbohm. Weiter forderte er Unternehmen und Organisationen auf, »ihre IT-Infrastruktur und insbesondere ihre kritischen Geschäftsprozesse vor dieser Art der Bedrohung zu schützen und ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen angemessen auszubauen«. Durch geeignete Prävention könne man das Risiko einer Infektion mit Emotet erheblich mindern. Schönbohm empfiehlt in diesem Zusammenhang die im IT-Grundschutz versammelten Maßnahmen.

Outlook-Harvesting

Die Kriminellen hinter Emotet verwenden eine Technik namens "Outlook-Harvesting", um ihren Spam-Mails einen Anschein von Authentizität zu verleihen. Dazu spioniert der Schädling auf infizierten Rechnern die Kontakte aus und klaut auch E-Mail-Inhalte, um sie für neue Spam-Mails zu verwenden. Nach Ansicht des BSI handelt es sich um "gut gemachte, automatisierte Social-Engineering-Angriffe, die für die Empfänger kaum noch als solche zu identifizieren sind". Auch für Spear-Phishing sei diese Methode geeignet, also für gezielte Spam-Attacken auf Einzelpersonen, Fachabteilungen oder bestimmte Unternehmen.

Lesen Sie auch: Was bedeutet eigentlich Cyber Security?

Auch die Fähigkeit weitere Schad-Komponenten nachzuladen, mache Emotet so gefährlich. Damit sei es möglich, Zugangsdaten auszulesen und infizierte Rechner aus der Ferne zu steuern. Aufgrund ständiger Modifikationen würden manche dieser Schadprogramme nicht von gängigen Virenscannern erkannt. Das BSI weist zudem darauf hin, dass die meisten Reinigungsversuche erfolglos blieben und empfiehlt stattdessen, befallene Systeme komplett neu aufzusetzen.