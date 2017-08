Immer im unpassenden Moment macht der Akku des iPhone schlapp, fernab jeder Steckdose. Will man unterwegs aber noch schnell eine Nachricht versenden oder einen bestimmten Ort finden, muss Energie her. Um auch ohne Steckdose Strom zu tanken, gibt es die unterschiedlichsten Lösungen, nicht nur die obligatorische Powerbank. Einige davon sind speziell für Wanderer konzipiert, die auch mal mehrere Tage ohne Strom auskommen müssen. Die meisten der hier vorgestellten Ladegeräte können nicht nur das iPhone laden, sondern auch Android-Smartphones oder Smartphones mit Windows Phone/Windows 10 for Mobile.

Stromr - Power Exchange Cable für Android und iPhone

Powerbanks bringen auch Nachteile mit: Sie sind nicht gerade leicht, oder gerade dann leer, wenn sie benötigt werden. Stromr bietet hier den Vorteil von Freunden und Bekannten Strom zu ziehen. Im Club oder Disko lässt sich mit dem Stromr Kontakt herstellen, wenn der Gast nebenan keine Energie mehr im Hand hat. Das Kabel ist natürlich nicht dazu gedacht, ein Smartphone komplett zu laden, kann aber die notwendige Energie für eine Nachricht oder einen Anruf von einem anderen Gerät übertragen, dessen Akku noch mehr Ladung bereit hält. Der Vorteil von Stromr ist, dass das Gerät am Schlüsselbund auch noch schick aussieht, es nicht sehr schwer ist, und kaum Platz wegnimmt.

Stromr gibt es in den Varianten Micro-USB zu Micro-USB (Android) und Micro-USB zu Lightning (Android zu iPhone). Produktionsbedingt kann das iPhone nur Strom entgegennehmen, zum Beispiel von einem Android-Smartphone, es kann selbst keinen Strom liefern, weshalb eine Lightning-Lightning-Variante sinnlos ist. Android-Geräte können dagegen Strom empfangen und auch Strom liefern. Damit Stromr funktioniert, muss das stromspendende Gerät USB On-The-Go (OTG) beherrschen. Durch seine geringe Größe ist es also Zusatzoption zum Laden durchaus interessant, vor allem, wenn Sie häufiger Strom von einem Micro-USB-Gerät auf das iPhone übertragen möchten.

InnooTech Solar Ladegerät - Hardcoreladen für Outdoor-Fans

InnooTech bietet für Outdoor-Freunde ein Solar-Ladegerät mit 10.000 mAh an, mit dem Sie iPhone, iPad, aber auch andere Smartphones laden können. Für den Outdooreinsatz hat der Hersteller das Ladegerät besonders robust gebaut, es ist regenbeständig, staubdicht und stoßfest. So ist es also nicht nur für Wanderer geeignet, sondern auch für Besucher von Festivals, oder zum Laden am Strand. Die Rezensionen bei Amazon sprechen für sich. Man darf von dem Gerät keine Wunder erwarten, aber zum schnellen Nachladen oder für unterwegs in der Natur kann es sehr hilfreich sein. Neben InnooTech finden sich im Internet weitere Hersteller von Solarpanels, mit denen sich Powerbanks laden lassen, oder iPhones und andere Smartphones auch direkt. Allerdings sollten Sie beachten, dass Solarpanels nicht die schnellsten sind, wenn es um das Laden geht. Für das schnelle Laden zwischendurch reichen sie jedoch aus, können Powerbanks aber auf Dauer noch nicht ersetzen.

Mighty Purse - Mit der Handtasche laden

Mit Mighty Purse erhalten weibliche iPhone-Besitzer eine Handtasche – genauer gesagt eine Clutch – mit integrierter Powerbank, die auch andere Smartphones via Micro-USB lädt – Kindle, MP3-Player und andere Geräte bekommen damit neue Energie. Der Hersteller gibt die Kapazität mit 4.000 mAh an. Die Tasche lässt sich nicht von anderen Handtaschen unterscheiden, die komplette Technik befindet sich im Inneren. Ein Ladeadapter für Lightning ist dabei.