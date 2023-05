Ende Januar 2023 hat ChannelPartner zusammen mit Context die Channel Excellence Awards (CEA) verliehen. Als Service für Sie präsentieren wir hier eine detaillierte Analyse der Kategorie "Mobile Clients". Es läuft bereits schon die nächste Runde der Umfrage. Zusammen mit unserem Marktforschungspartner Context wollen wir wissen, wer aktuell die besten Hersteller und Distributoren des deutschen IT-Channels sind. Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe! Bitte stimmen Sie über die Unternehmen ab, mit denen Sie zusammenarbeiten. Alle Informationen dazu finden Sie --> hier.

Doch zurück zu den mobilen Clients. In diese CEA-Kategorie fallen mobile Endgeräte wie Notebooks, Ultramobiles, Convertibles sowie Smartphones und Tablets. Die Pandemie hatte bei diesen Produkten einen extrem großen Nachfrage-Boom ausgelöst. In den letzten Quartalen sind jedoch die Absatzzahlen deutlich gesunken, was zu Überkapazitäten und vollen Lagern geführt hat.

Knapper Sieg für Lenovo

Auf den ersten vier Plätzen liegen Lenovo, Fujitsu, HP und Dell sehr dicht beieinander. Die Marktforscher von Context bescheinigen Spitzenreiter Lenovo den knappsten Sieg über aller Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards hinweg, dicht gefolgt von Fujitsu.

Auch auf dem dritten und vierten Platz ging es eng zu: Hier hatte HP knapp vor Dell die Nase vorne. Auschlaggebend für den Lenovo-Sieg war laut Context die guten Noten bei Produktperformance sowie Marketing-Unterstützung. Fujitsu konnte sich insbesondere durch gute Sales-Services auszeichnen.

Channel Excellence Award 1. Lenovo (1) Preferred Vendor 2. Fujitsu (2) 3. HP (3) 4. Dell (5) 5. Apple (8) 6. Acer (4) 7. Samsung (9) 8. Microsoft (6) 9. Asus (11) 10. Dynabook (10)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3616088. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3340466.