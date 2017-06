Innerhalb von rund zwei Jahren hat Enghouse Interactive aus den drei übernommenen Unternehmen Andtek, IT Sonix und Voxtron eine homogene Einheit gebildet und die Marke Enghouse im deutschsprachigen Raum etabliert, teilt das Leipziger Unternehmen mit. Dies habe man vor allem mit Dienstleistungen, dem deutschsprachigen 24/7-Service vor Ort und nicht zuletzt einem wachsenden Netzwerk von zuverlässigen Partnern mit Knowhow erreicht.

Von den rund 50 Partnern der Kommunikationsspezialisten wurden im Rahmen der Fachkonferenz "Vision 2020", Anfang Mai 2017 in Leipzig, einige Dienstleister für ihre besonderen Verdienste hervorgehoben. So wurde etwa die IP Dynamics GmbH zum "VCC Enterprise Partner of the Year" ausgezeichnet. Neben rund 100 Projekten im Bereich Omnichannel rund um die Lösung "Voxtron Communication Center" (VCC), seien zudem mehrere Leuchtturmprojekte in den Branchen Versicherungen und Industrie geschaffen worden.

Das Prädikat "Partner of the Year" erhielt die Recklinghausener SEC-COM GmbH. Hervorgehoben wurde dabei die hohe Endkundenzufriedenheit beim Systemhaus für Sicherheits- und Kommunikationstechnik im Bereich KMU. "Zudem zeichnet sich SEC-COM durch sein besonderes Knowhow im Bereich Innovaphone und Mitel aus", betont Peter Linnemann, Channel Sales Director von Enghouse.

Zum "VCC Newcomer of the Year" wurde die A1 Telekom Austria erkoren. Obwohl erst seit Ende 2016 Enghouse-Partner, konnten bereits drei große Neukunden für das VCC begeistert und gewonnen werden, teilt das Unternehmen weiter mit. Gelobt wurden auch der schnelle Aufbau von technischen Ressourcen und ein zielorientierter Vertrieb.

"UC Partner of the Year" wurde die Avodaq AG, die seit 2005 Partner der von Enghouse übernommenen Andtek ist und seither über 100 Unified-Communications-Projekte durchgeführt hat. Linnemann hob die hohe Servicekompetenz mit der daraus resultierender Endkundenzufriedenheit sowie stark ausgeprägte Produktkenntnisse der Hamburger Cisco-Spezialisten hervor. (KEW)