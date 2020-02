Blaupunkt, inzwischen eine Marke der luxemburgischen GIP Development SARL, steigt in den Markt der Ladestationen für Elektroautos in Deutschland ein und hat dafür die ENO telecom GmbH zum Distributor gewählt.

ENO hat für den wachsenden Markt der Elektromobilität nun die entsprechenden Lademöglichkeiten im Portfolio. Der Distributor vertreibt die Blaupunkt-Produkte samt Zubehör exklusiv für den Elektro- und Automotive-Markt in der DACH-Region. Die dänische Blaupunkt-Tochter BLP EV Systems APS aus Odense verantwortet die Entwicklung und den Vertrieb der Produkte, die im Juni 2019 bereits in Skandinavien auf den Markt kamen.

Besonders hebt ENO die neue Wallbox der Dänen hervor, die jeweils in 1- und 3-Phasen-Version erhältlich ist. Die "elektrische Tankstelle" kann zwischen 10A und 32A eingestellt werden, was eine maximale Ladeleistung von 7,4 kW für die 1-Phasen- und 22 kW für die 3-Phasen-Version ergibt. Sie ist zudem mit dem FI-Schalter Typ B ausgestattet, der neben dem gesetzlichen Schutz gegen Gleichstrom auch für minimale Installationskosten sorgt, da keine zusätzlichen Relais in der Schalttafel benötigt werden.

Ladegeräte plus Zubehör

Blaupunkt bietet eine breite Palette an zusätzlichen Kabeln an, die sechs verschiedene Adaptionen für Typ 1- und Typ 2-Steckverbinder beinhalten. Die Kabel werden in 8 Meter Länge geliefert, bieten ein hohes Maß an Flexibilität und kommen mit praktischem Transportkoffer.

Auf der Münchener eMove360 wurde erstmals die Produktpalette von Blaupunkt in Deutschland gezeigt. Interessierte Händler finden die Ladestationen und deren Zubehör im ENO-Shop.