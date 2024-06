Mit der zentralen Seite www.eno.de hebt der Nordhorner TK-Distributor die bisherige Trennung zwischen Shop und Content auf. Dies soll den Kunden die Navigation erleichtern und eine einheitliche Plattform für alle Bedürfnisse bieten.

In dem Zuge hat Eno seinen Webshop komplett neugestaltet. Eine intuitivere Bedienung und eine verbesserte Benutzeroberfläche sollen das Finden und Kaufen von Produkten deutlich einfacher machen.

Produkte schneller finden

Durch optimierte Ladezeiten können Kunden schnell und ohne lange Wartezeiten auf alle Inhalte und Produkte zugreifen. Das Design wurde moderner gestaltet. Zudem hat Eno die Die Kategorien wurden neu strukturiert, sodass Produkte noch schneller und gezielter gefunden werden können.

Unabhängig davon, ob der Shop auf einem Smartphone, Tablet oder Desktop besucht wird, passt sich das responsive Design nun nahtlos an jede Bildschirmgröße an und soll so stets die beste Benutzererfahrung bieten.

Eno-Geschäftsführer Gernot Teufel ist überzeugt, dass der neue Webshop den Kunden gefallen wird: "Mit den neuen Funktionen werden Artikel und das passende Zubehör viel schneller gefunden", meint Teufel. Er freue sich schon auf das Feedback der Partner.

Mehr zum Thema:

Gernot Teufel kommt von GfK: Eno vervollständigt Geschäftsführung

Channel Excellence Awards 2024: Komsa gewinnt mit großem Abstand

Handheld, Scanner, Drucker und mehr: Zebra ist neu bei ENO