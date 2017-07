Mit den beiden wichtigen Leitsätzen, passend für die diesjährigen IFA, informiert die ENO telecom GmbH über kostenlose IFA-Tickets sowie über mögliche Rabatte und weitere Verkaufsunterstützung auf der Messe.

Die Internationale Funkausstellung findet in diesem Jahr vom 01. bis 06. September 2017 statt und gilt für viele bereits als bedeutendste Technikmesse der Welt. Auch ENO glaubt an die Innovationsstärke und Erfolgsbeständigkeit des ITK-Events und ist in diesem Jahr mit einer eigenen Präsenz in Halle 4.2, Stand 208, vertreten.

ENO-Händler und alle die es werden wollen, erfahren im persönlichen Gespräch alles über die Vorteile und zahlreichen Dienstleistungen beim Distributor. Für jeden vereinbarten Termin am Ausstellungsstand erhalten die Teilnehmer ein kostenloses Ticket von ENO.

Die IFA-Highlights der Nordhorner sind unter anderem All-IP, die weiterentwickelte Geschäftskundenvermarktung, neue Präsentationsvariationen bei Smart Home, Anregungen für das Jahresendgeschäft und verschiedene Zubehörkonzepte.

On top wartet auch ein Präsent direkt am ENO-Stand auf den Fachhandelsbesuch. Weitere Informationen, Ticketanforderung und die Anmeldung ist unter diesem Link möglich. (KEW)