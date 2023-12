Die Halterungen, Kameragurte, Hüft- und Fahrradtaschen der Fidlock GmbH werden in rund 40 Ländern vertrieben. Ab sofort wird die ENO telecom GmbH als Distributor für Fidlock-Produkte in den Bereichen Automotive, Consumer Electronics und Telekommunikation in Deutschland und angrenzenden Märkten tätig sein. Der Nordhorner Distributor bietet dafür seine breite Kundenbasis aus rund 4.000 Fachhändlern, Retailern und Versandhändlern.

Ein Klick, ein Dreh

Die Verschluss- und Halterungslösungen sind eine einzigartige Kombination aus mechanischer Rastung und magnetischen Kräften, teilt Eno weiter mit. Bei der Entwicklung habe Firmengründer Joachim Fiedler stets die einfache Handhabung im Fokus. Die Situationen erkennen, in denen eine schnelle und sichere Befestigung das Leben erleichtert treibt das Entwicklerteam von Fidlock an. Gewachsen ist das Hannoveraner Unternehmen als Komponenten-Lieferant für Schulranzen, Fahrradhelme & Co und besitzt derzeit über 400 Patente.

"Wir freuen uns, mit der Kooperation mit ENO unsere Marktpräsenz zu stärken und neue Vertriebskanäle zu erschließen", betont Stefan Thode, Global Key Account Manager bei der Fidlock GmbH. "Fidlock ergänzt das Produktportfolio unserer bisherigen Distributionsmarken hervorragend. Dieses innovative Zubehör bietet unseren Handelspartnern neue Umsatz- und Margenchancen", fügt Sven Biber, Produktmanager für Zubehör & Wearables bei ENO, hinzu.

Die Fidlock Trinkflaschen-Halterungen kannte Biber bereits aus dem privaten Bereich. Auf vielen Radtouren hat sie ihm gute Dienste erwiesen und sicheren Halt auch auf holprigen Strecken gewährleistet. Seine Kollegen und er freuen sich, ab sofort die praktischen Premium Magnetic Accessories von Fidlock ihren Vertriebspartnern anbieten zu können.