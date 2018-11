Weihnachtliche Shop-Deko, Unterstützung in der Kommunikation, tägliche Adventsangebote, Gewinne aus dem Adventskalender sowie kreative Geschenktipps und Prämienaktionen warten auf die Händler des SpezialdistributorsENO telecom GmbH. Weiterhin liegen Vorschläge und Material für die Shop-Dekoration bereit sowie eine Checkliste mit vielen Ideen oder Aktionen im B2B und B2C Bereich.

Beim ENO Jagdfieber für Netzvermarkter lasen sich mit den erbeuteten Punkten nach Ende Aktionszeitraumes in Wertgutscheine oder ein WKZ-Guthaben einlösen. Eine andere Aktion "rentiert" sich ganz besonders für Händler, die TomTom Telematics,TomTomoderTrusted A/Sordern. Pro tausend Euro Umsatz werden Rentiere gesammelt, die zum Ende der Aktion in Prämien getauscht werden können. Dabei können über 30 verschiedene Prämien im Wert von 25 bis 2.500 Euro, von der Reise über Roboter und Smoker bis hin zum Aufsitzmäher, umgesetzt werden.

Während des Dezembermonats sind in den Paketen von ENO für die Händler kleine Glücksschweine mit unterschiedlichen Überraschungen versteckt. Zusammen mitBeafonwerden in der Weihnachtsverlosung mehrere Smartphones beschert und eine Pre-Christmas Rabattaktion in Kooperation mitGigasetbringt dem Händler fünf Prozent Rabatt auf ausgewählte Artikel.

Pünktlich zum 01. Dezember startet ENO online einen Adventskalender, der täglich mit einem tollen Präsent überrascht. Jeder ENO-Kunde bekommt zudem per Mail eine persönliche Glücksnummer, die täglich gezogen wird.

Erfolgreich vermarkten im Jahresendgeschäft

Der diesjährige Geschenktipp-Flyer mit Ideen durch alle Preissegmente, Produkt- und Zielgruppen wird kostenlos den Paketen beigelegt oder kann gratis geordert werden. Eine Individualisierung, etwa zur Verteilung in der Fußgängerzone, ist ebenfalls möglich. ENO hat zudem eine Checkliste für den Handel zum Jahresende vorbereitet, die neben Ideen auch einen guten Überblick über das Timing enthält.

Für Kampagnen können Kostüme für den Weihnachtsmann und die Weihnachtsfrau geordert werden, kostenlose Weihnachtsmützen werden solange der Vorrat reicht automatisch mit jedem Paket verschickt. Weiterhin gibt es gratis Weihnachtskarten für die persönliche Kommunikation mit guten Kunden. Um sie zu erhalten, kann sich der Händler an seinen persönlichen Ansprechpartner bei ENO wenden.

Auch für Endkunden sind Weihnachts- und Sales-Aktionen in den jeweiligen Bereichen geplant. Für den Handel gibt es dazu passende Werbematerialien wie Vorlagen für Facebook, Anzeigen oder Flyer zu konkreten Angeboten und Bundles, die zusammen mit Herstellern und Netzbetreibern vermarktet werden.

Informationen zu allen aktuellen PR-Aktivitäten des Distributors gibt es unter diesem Link. Weitere herstellerspezifische Aktionen werden in der Vorweihnachtszeit kommuniziert.