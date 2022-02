Ab sofort kann über die Nordhorner ENO telecom GmbH das B2C-Produktportfolio von Pÿur vermarktet werden. Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus AG erreicht mit seinen High-Speed-Internetanschlüssen samt Telefon und rund 200 TV-Programmen über 3 Millionen Haushalte.

Pÿur vertreibt ein Festnetz-IP-Produkt auf Basis eines eigenen Glasfasernetzes zu attraktiven Preisen und fairen Konditionen für den Endkunden sowie moderne Entertainment-Angebote aus der Verbindung von klassischem TV mit neuen und interaktiven Inhalten und Diensten, heißt es von ENO weiter. Die vor allem in Ost- und Norddeutschland sowie in München bekannte Marke baut derzeit den Netzausbau auch in Süd- und Westdeutschland weiter aus.

Zum Start mit Sonderprovision

"Wir freuen uns sehr, unseren Fachhändlern vor Ort eine moderne Alternative zu den klassischen DSL-Anbietern bieten zu können", so Dominik Luther, Senior-Key-Account-Manager bei ENO. "Wer sich über ENO für die Vermarktung von Pÿur entscheidet, kann - je nach Vertriebsmodell - sogar auf eigene Pÿur-Partnershop-Konzepte zurückgreifen oder regional individuelle Marketingstrategien umsetzen."

"Auch haben wir die Möglichkeit, im Rahmen unserer Premium-Partnerschaft mit der Tele Columbus AG weitere Distributionen in diese Kooperation mit einzubeziehen, um auch deren Kunden die Vermarktung von Pÿur zu ermöglichen", ergänzt Luther.

Zum Start der Kooperation können Reseller derzeit 35 Euro "Sonderpush" auf alle Vertragsabschlüsse kassieren. Interessierte Händler und Distributoren erhalten bei ENO nähere Informationen über die Kooperation und ein entsprechendes Formular unter diesem Link.