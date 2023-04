Auf dem Online-Partner-Event "Update 23" am 4. Mai zeigt der Unified-Communications-Spezialist Enreach Resellern, wohin sich der UCC-Markt in den kommenden Monaten entwickeln wird - und wie interessierte Händler und Systemhäuser davon profitieren können. Vor allem im Mittelstand sind intelligente Kontakt- und Kundenservicelösungen gefragt. Für ITK-Reseller und Fachhandelspartner bieten sich dadurch zahlreiche Geschäftschancen mit langfristigen Provisionseinnahmen. Das Online-Live-Event gibt Einblicke in das Unified-Communications- und Cloud-Contact-Center-Produktportfolio von Enreach und die spannenden Vorteile für Reseller.

Wie Fachhändler im UCC-Segment wachsen

Enreach unterstützt als starker europäischer UC-Komplettanbieter Unternehmen bei der digitalen Transformation und ermöglicht es Fachhandelspartnern, von aktuellen Chancen zu profitieren. Die Zeichen für den Vertrieb weiterer Produkte und Services stehen für Enreach-Reseller klar auf Wachstum: Der UCC-Markt soll im Jahr 2030 ein Volumen von über 212 Milliarden US-Dollar erreichen - das entspricht einem Wachstum von gut 13,6 Prozent. Das haben die Marktforscher von Verified Market Research herausgefunden.

Wie wichtig Channel-Partnerschaften für Enreach sind, hat bereits der große Erfolg des Update-Events im vergangenen Jahr gezeigt. Mit dem Update23 am 4. Mai geht der UC-Spezialist in die nächste Runde und zeigt verbesserte Lösungen mit Trendtechnologien wie Connectivity, künstlicher Intelligenz und Conversational AI.

Gerade bei kleinen und mittelständischen Betrieben ist das Interesse an innovativen Technologien groß, doch häufig fehlen die Möglichkeiten, die heute bereits verfügbaren Kommunikationslösungen sinnvoll einzusetzen. Viele Fragen sind offen: Wo muss ich ansetzen, um meine ITK-Landschaft fit für die Zukunft zu machen? Was muss ich tun, um KI gewinnbringend anzuwenden? Und natürlich: Was kostet das alles?

Kommunikation bei Kunden intelligent automatisieren

"Unter dem Motto 'Digitalisierung. Klar gemacht.' bieten wir mit dem Update 23 Orientierung, damit unsere Partner bei ihren Kunden mit klaren Antworten und starken Lösungen punkten können" erklärt Enreach-Geschäftsführer Dr. Ralf Ebbinghaus die Fokussierung auf Vertriebspartnerschaften. Das Ziel: Enreach-Partner und -Händler, die es werden wollen, können ihren Kunden dabei helfen, ihre Kommunikation zukunftsorientiert zu modernisieren und neue Arbeitskonzepte effizient umzusetzen.

Als europäischer Anbieter verfügt Enreach über die Erfahrung, das Know-how und die Ressourcen, um Partner in Deutschland und Europa optimal zu unterstützen. Der Anbieter ist einer der wenigen Spezialisten, die überhaupt für Partnerschaften auf Augenhöhe offen sind. Dabei deckt Enreach die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette von Unified Communications- und Collaboration-Lösungen, über Cloud Contact Center bis hin zu KI- und Connectivity-Services ab. Auch beim Bezugsmodell gibt es Wahlmöglichkeiten von der On-Premises-Installation über das flexible Mietmodell bis hin zur Cloud-Lösung.

Reseller haben also viele Ansatzpunkte, um die Nachfrage nach digitalen Kommunikations- und Kollaborationslösungen mit den richtigen Produkten zu bedienen. Und sie können die Kommunikationslösungen leicht an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen. Die Produkte integrieren sich auf Wunsch in häufig genutzte Tools wie Microsoft Teams und in bestehende CRM- und ERP-Systeme. Ein Beispiel sind die neuen Voicebots für verschiedene Anwendungsfälle, die Enreach in Kürze anbieten wird. Auf einer einfach zu bedienenden Plattform können Partner individuelle Chat- und Voicebot-Lösungen für ihre Kunden entwickeln. Wichtig dabei ist die Datensicherheit nach EU-Standards für Unternehmen, die ihre Daten ausschließlich innerhalb der EU speichern und verarbeiten wollen.

Bonusvorteile durch Fast Lane

Die Fast-Lane-Kampagne macht den Einstieg als Enreach-Partner ebenso einfach wie lukrativ. Zu den Bonusvorteilen gehören die Übernahme des Partnerstatus von einem Mitbewerber, kostenlose Schulungen, umfassende Presales-Unterstützung bei Kundenprojekten und bis zu 1.000 Euro Zuschuss für erste Marketingaktionen. Darüber hinaus bleiben Enreach-Partner Vertragspartner des Kunden und behalten somit die volle Hoheit über die Kundenbeziehung.

Sie interessieren sich für eine Partnerschaft mit Enreach?

