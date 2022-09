Unified Communications aus der Cloud löst die Kommunikationsherausforderungen, die mit der Arbeitsplatzdigitalisierung und hybriden Arbeitsmodellen einhergehen. Viele Unternehmen definieren effizientes, produktives und kollaboratives Arbeiten gerade neu, dementsprechend hoch ist das Potenzial für den Channel. Beschäftigte, Kunden und Partner, die miteinander in Kontakt treten, halten sich immer häufiger an unterschiedlichen Orten auf. Sie benötigen Kommunikationswege und Technologien aus einer Hand, um die Distanz zu überwinden. Doch wie gelingt es Resellern, sich diese Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen?

Wachstumschancen bei Managed Services nutzen

Die größte Herausforderung für Unternehmen - und damit für ihre ITK-Dienstleister - besteht darin, klare, flexible und schnelle Kommunikationsabläufe über alle Kanäle zu schaffen. Kernaufgabe dabei: Teams zu mobilisieren, die vorhandenen Tools zu konsolidieren und eine durchgängige Kommunikationsstruktur einzuführen. Die Anforderungen und Erwartungen an Dienstleister haben sich dabei deutlich gewandelt: Nur wer die Geschäftsprozesse versteht, Mitarbeitende in den Mittelpunkt stellt und digitale Ablenkungen verhindert, kann als Lösungsanbieter punkten. Mit Enreach profitieren ITK-Reseller von dieser Entwicklung.

Eine Partnerschaft mit Enreach versetzt Systemhäuser in die Lage, die eigene Transformation zum Serviceprovider zu vollziehen. Enreach integriert individuelle Kontaktmöglichkeiten wie Festnetz- oder Mobiltelefonie, Video, Chat und E-Mail nahtlos in eine benutzerfreundliche, flexible Umgebung, damit sich Mitarbeitende optimal auf ihre Aufgaben konzentrieren können. Für ITK-Reseller, die sich die Frage nach einer Zukunftsstrategie stellen, bieten die Converged Contact Solutions von Enreach (ehemals Swyx und Voiceworks) genau den richtigen Ansatz. Converged Contact Solutions sind mehr als Unified Communications: Sie lassen Kommunikations-, Collaboration- und Produktivitäts-Tools in einer Lösung verschmelzen und ermöglichen es, Identitäten über Standorte, Geräte, Netzwerke und Anwendungen hinweg zu verwalten.

Vom Reseller zum Value Creator

Ein Partner, der die Chancen im Bereich Kommunikation und Zusammenarbeit gemeinsam mit Enreach nutzt, ist Nachrichtentechnik Bielefeld GmbH (NTB). Das Systemhaus hat den erfolgreichen Wandel zum Serviceprovider vollzogen und bietet heute ein breites Portfolio intelligenter ITK-Lösungen samt passender Services von Installation und Wartung bis zu hin zu Cloud-Diensten an.

Die Entscheidung für die Partnerschaft mit Enreach fiel bereits 2017. Im Rahmen einer nachhaltigen Neuausrichtung war NTB auf der Suche nach einem Anbieter, der optimal zu den bestehenden Systemen passt. Wichtig sind dem Unternehmen "Cloud-Telefonie sowie zusätzliche Dienste aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk und Connectivity", skizziert Daniel Brosend, Geschäftsführer von NTB, die Anforderungen. Enreach macht es NTB möglich Telefonie, Mobilfunk und Unified Communications als Managed Services einschließlich des passenden SIP-Trunks unter der eigenen Marke anzubieten. Mittlerweile vermarktet NTB das gesamte Enreach Portfolio von Unified-Communications- und Collaboration-Lösungen über Cloud-Contact-Center bis hin zu KI-Bots und Connectivity-Services. Die Kommunikationslösungen können Partner unter der bekannten UCC-Marke Swyx oder unter eigenem Namen anbieten. Mit 1.100 Mitarbeitern, 24 Niederlassungen und mehr als 2,3 Millionen Nutzern ist der europäische Anbieter Enreach zudem groß genug, um Kunden und Partner langfristig mit Innovationen zu unterstützen.

Der Blick aufs Ganze macht den Unterschied

Brosend, der auch 1. Vorsitzender des VAF-Systemhausverbands (Bundesverband Telekommunikation e.V.) ist, weiß genau, worauf es Systemhäusern bei der Suche nach einem starken Partner ankommt: Wichtig ist es, "neue Kundengruppen anzusprechen und Bestandskunden zusätzliche Leistungen anzubieten" - ohne großen administrativen Aufwand. "Dass wir Vertragspartner des Kunden bleiben" war und ist für Brosend ein strategischer Vorteil in der Zusammenarbeit mit Enreach.

Planungs- und Zukunftssicherheit mit monatlich wiederkehrenden Umsätzen sind weitere Aspekte, die Brosend zufolge für eine Partnerschaft mit Enreach sprechen. "Wir arbeiten mit allen Ansprechpartnern bei Enreach partnerschaftlich und auf Augenhöhe zusammen. Bei Herausforderungen suchen wir gemeinsam eine Lösung, sodass ich mir sicher bin, dass wir für die Zukunft gerüstet sind", lautet das Fazit von Brosend.

Jetzt den Anwenderbericht über Nachrichtentechnik Bielefeld und das Enreach-Partnerprogramm lesen!