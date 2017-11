Mindestens zehn bewertete Projekte pro Kategorie müssen Systemhäuser für sich verbuchen, um ins Ranking der IDG-Studie aufgenommen zu werden. In diesem Jahr konnten nur zwei Systemhäuser diese Hürde in der Disziplin Enterprise Mobility nehmen, im Vorjahr waren es noch vier.

Im Rennen um die vorderen Plätze glückte Cancom mit der Note 1,73 der Sprung auf Rang Eins, Bechtle konnte sich mit einer glatten 2 in der Bewertung leicht verbessern und sicherte sich damit den zweiten Platz. IT-Haus, IT-On.Net und T-Systems gelang es in diesem Jahr nicht, die Mindestfallzahl an bewerteten Projekten zu erreichen, um wieder in die Auswertung aufgenommen zu werden.

Domäne der Großen

Mobility gilt weiterhin als Innovationstreiber mit Potenzial, das die meisten Systemhäuser allerdings noch nicht ausschöpfen: Lediglich 194 Projekte wurden in diesem Bereich von den Kunden bewertet. Im Vorjahr waren es noch 210. Damit bildet diese Disziplin, gemessen an der Zahl bewerteter Projekte, das Schlusslicht in der Gesamtbetrachtung.

Angesichts des Hypes um dieses Thema und angesichts der Tatsache, dass de facto in jedem Unternehmen mobile Endgeräte wie Smartphones, Tablets oder Notebooks im Einsatz sind, ist das ein erstaunliches Ergebnis.

Wenig überraschend ist hingegen, dass Anwender insbesondere nach Lösungen suchen, mit denen sie die Vielfalt an mobilen Devices und Apps wieder in den Griff bekommen und den darüber abgewickelten Datenaustausch absichern können. Entsprechend drehten sich die meisten Projekte um die Implementierung von Lösungen für das Mobile Device Management (MDM) oder das Enterprise Mobility Management (EMM). Zum Zuge kamen dabei vor allem Produkte von Sophos, Mobile Iron, Citrix und VMware AirWatch.

Mittelständische und kleinere Systemhäuser tasten sich offenbar nur langsam an dieses Thema heran. Denn die Studienergebnisse zeigen ganz deutlich, dass die sichere Anbindung mobiler Geräte an die Unternehmens-IT nach wie vor die Domäne weniger, großer Systemhäuser ist.

Beste Systemhäuser im Bereich "Enterprise Mobility" Rang: Systemhaus: Schulnote: 1. Cancom 1,73 2. Bechtle 2.04