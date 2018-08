In der einfachsten Variante wird der E-SBC vom SIP-Trunk Provider bereitgestellt, beim Unternehmen installiert und durch den Provider gemanaged. Dadurch ist auf jeden Fall sichergestellt, dass der E-SBC aus technischer Sicht vom Provider unterstützt wird und somit eventuell auftretende Fehler insbesondere in der Abstimmung mit dem E-SBC und SIP-Tunk Konfiguration schnell behoben werden können.

Die dritte Möglichkeit ist es, den vom Unternehmen gekauften E-SBC durch den Systemintegrator managen zu lassen, der auch das UC-System managt. Hier besteht der Vorteil, dass der Systemintegrator sowohl das UC-System als auch den E-SBC unter Wartung hat - gegebenenfalls auftretende Fehler zwischen den Systemen können ohne "Finger-Pointing" umgehend behoben werden. Zusätzlich bieten viele Systemintegratoren bei einem Managed Service Vertrag eine proaktive Überwachung der Systeme an, um aufkommende Fehler so rechtzeitig zu erkennen, dass die Beeinträchtigungen so gering wie möglich ausfallen.