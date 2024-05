Die Areto Consulting GmbH wurde 2007 von Jan Strackbein in Köln gegründet, damals noch als reiner Oracle-Vertriebspartner. Nach und nach kamen weitere Mitarbeiter dazu, 2019 rückte Till Sander in die Geschäftsführung mit auf. Davor wurden die Niederlassungen in Hamburg, München und in Lissabon eröffnet. Im Laufe der Zeit schloss Areto Partnerschaften mit weiteren Hyperscalern und Software-Anbietern, unter anderem mit AWS, IBM, Microsoft, SAP, Snowflake und Tableau. Mittlerweile beschäftigt Areto über 180 Berater.

Bei Enthus ist die Zahl der Beschäftigten höher (550) und mit 18 Niederlassungen deckt der IT-Dienstleister mittlerweile die gesamte DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ab. 2022 hat das Systemhaus einen Gesamtumsatz von 175 Millionen Euro erzielt.

Gemeinsam mit Areto möchte sich der IT-Dienstleister im Umfeld von KI (Künstlichen Intelligenz) und Big Data besser aufstellen. Im Detail geht es darum, die Data-Analytics- und KI-Expertise von Areto mit der Cloud- und IT-Infrastruktur-Kompetenz von Enthus zu kombinieren. Gemeinsame Kunden sollen dadurch in die Lage versetzt werden, bei allen Big-Data- und KI-Projekten von Anfang an auch den Betrieb der Lösungen zu berücksichtigen. Läuft also das komplette System in der Public Cloud, in einer hybriden Umgebung oder (teilweise) auch im lokalen Rechenzentrum?

Laut einer von Harvard Business Review zitierten Studie scheitern über 80 Prozent der KI-Projekte an der fehlerhaften Überführung der KI-Systeme in den Produktivbetrieb, oft aufgrund unzureichender Datenhaltung, Datenqualität oder unerwartet hoher IT-Kosten nach erfolgreichen Proof-of-Concepts (PoC). Deswegen freut sich Enthus-CEO Christian Uhl sehr, mit den KI-Profis von Areto zusammenarbeiten zu dürfen: "Die Verbindung unserer IT-Infrastruktur-Expertise mit dem KI- und Big Data-Know-how von Areto ermöglicht es unseren gemeinsamen Kunden, die Erfolgschancen ihrer Data-Analytics- und KI-Projekte zu erhöhen. Durch Beratung zu Datenschutz und Informationssicherheit bieten wir einen Mehrwert, um potenzielle Fallstricke in KI-Projekten proaktiv zu überwinden."

Auch für den Areto-CEO Jan Strackbein ist die mit Enthus abgeschlossene Kooperation ein Gewinn: "Diese Partnerschaft ist ein weiterer logischer Schritt zur Erfüllung unserer Mission: Der One-Stop-Shop für Business Intelligence and Analytics zu sein. Mit unserem Know-how und der IT-Infrastruktur von Enthus erreichen wir gemeinsam Spitzenleistungen. Zusammen sind wir in der Lage, die USPs unsere Kunden in den Vordergrund zu stellen. Wir treiben die digitale Revolution voran und freuen uns sehr auf die gemeinsamen Erfolge."

