Ftapi gilt als einer der wenigen Spezialisten für den sicheren Datenaustausch zwischen Unternehmen. Die Security-Plattform des Münchner Softwareherstellers hat auch das Interesse des deutschlandweit agierenden Systemhauses Enthus geweckt. Nun haben beide Firmen den Abschluss einer strategischen Partnerschaft bekannt.

Ziel dieser Kooperation ist es, mittelständischen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen eine benutzerfreundliche Lösung zum sicheren Datenaustausch anzubieten. Mit Ftapis Security-Plattform lassen sich E-Mails verschlüsselt verschicken, Daten abhörsicher verteilen und speichern. Auch Systeme zur Erstellung von digitalen Formularen und zur Automatisierung ganzer Workflows offeriert Ftapi ebenfalls an.

Sicherer Transfer von Dateien ist im Umgang zwischen Unternehmen, Behörden und Privatkunden essentiell, weil es sich bei den zu übertragenden Files oft um personenbezogene Daten, Informationen rund um wertvolles geistiges Eigentum (IP, Intellectual Property) oder auch um vertrauliche Information, etwa bei Fusionen und Übernahmen von Unternehmen (M&A, Mergers & Acquisitions), handelt.

Laut Ftapi setzen viele öffentliche Einrichtungen derartige Lösungen immer öfter ein, um eine sichere digitale Kommunikation mit den Bürgern zu gewährleisten. Dadurch soll sich die Akzeptanz der Bürger für die Nutzung digitaler Services in Ämtern und Behörden erhöhen.

Patrick Scheblein, Head of Competence Center Workplace bei Enthus, betont die Bedeutung der abhörsicheren digitalen Kommunikation: "Der sichere Austausch vertraulicher Informationen ist entscheidend, um Datenschutzverletzungen zu verhindern und das Vertrauen der Anwender zu wahren. Wir bieten sichere und verschlüsselte Umgebung für den Austausch von Dateien, die den modernen Anforderungen an Datenschutz und Compliance gerecht wird."

Scheblein erläutert auch, warum sich Enthus für die Kooperation mit Ftapi entschieden hat: "Ftapi ist ein deutsches Unternehmen und das ist für uns ein wichtiger Aspekt. Die Datenhoheit und Einhaltung der strengen deutschen Datenschutzbestimmungen sind für viele unserer Kunden von höchster Bedeutung. Zudem bietet Ftapi nicht nur eine sichere Übertragung, sondern auch eine sichere Speicherung der Daten. Die Plattform erfüllt höchste Sicherheitsstandards und ist nach ISO 27001 und BSI C5 zertifiziert."

Derartiger Lob erfreut natürlich Florian Tenius, Head of Partnermanagement bei Ftapi. Er unterstreicht die Vorteile der Partnerschaft mit Enthus - vor allem für Unternehmen in stark regulierten Märkten: "Damit erfüllen wir auch die besonderen Compliance-Anforderungen in Branchen wie Automotive, Gesundheitswesen und im öffentlichen Sektor. Mit dieser Kooperation können wir das Schutzniveau dort signifikant erhöhen."

In der ganzen DACH-Region vertreten

Enthus beschäftigt mittlerweile 500 Mitarbeiter in ganz Deutschland, in Wien und in Cham (Schweiz). 2022 betrug der Umsatz des IT-Dienstleisters 175 Millionen Euro. Damit zählt Enthus zu den 30 größten Systemhäusern Deutschlands. Ftapi ist bereit seit 2010 geschäftlich aktiv. Über 2.000 Unternehmen und mehr als eine Million aktiven Usern nutzen bereits auf die Ftaous Produkte SecuMails, SecuRooms, SecuForms und SecuFlows.



