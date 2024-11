WENDEpunkt, das auf erneuerbare Energien spezialisierte Fachkonzept der Verbundgruppe ElectronicPartner (EP), präsentiert sich auf der Solar Solutions 2024 in Düsseldorf. Am 27. und 28. November wird das WENDEpunkt-Team mit eigenem Messestand auf der bedeutenden Fachmesse für Solar- und Energietechnologien vertreten sein und gezielt auf potenzielle neue Mitglieder zugehen. Die neue EP-Marke stellt auf der Messe das Thema Wärmepumpen in den Mittelpunkt und bietet hierfür auch passgenaue Vertriebs-Lösungen. "In Kooperation mit etablierten Dienstleistern sowie Premium-Marken stellen wir nicht nur innovative Produkte zur Verfügung, sondern auch das nötige Fachwissen, um die Wärmepumpentechnologie erfolgreich in bestehende Geschäftsmodelle zu integrieren", erklärt Christoph Eickmanns, Projektleiter von WENDEpunkt.

Das Fachkonzept spricht ab sofort gezielt Betriebe an, die bereits auf Photovoltaik und andere erneuerbare Energien spezialisiert, aber bislang nicht Teil einer starken Kooperation sind. Viele dieser Unternehmen stehen vor der Herausforderung, das passende Know-how und Fachpersonal für den Bereich Wärmepumpeninstallation zu finden. "Hier setzen wir an und bieten den Unternehmen maßgeschneiderte Angebote. Diese helfen ihnen, ihre Produktpalette zu erweitern und bei ihren Kunden optimale Komplettlösungen zu installieren", erläutert Christoph Eickmanns. Die Schulung von IHK-zertifizierten Fachkräften spielt dabei eine zentrale Rolle. "Und wo nicht ausreichend Mitarbeitende vorhanden sind, können wir durch unsere Partner unterstützen", ergänzt der Projektleiter.

Weiterer Schwerpunkt auf intelligenten Stromtarifen

Ein weiteres Highlight am WENDEpunkt-Stand auf der Solar Solutions wird das Thema intelligente Stromtarife sein. Besonders im Zusammenhang mit Elektromobilität und dem Einsatz von Wärmepumpen können solche Tarife dazu beitragen, die Betriebskosten zu senken und den Energieverbrauch zu optimieren. "Mit smarten Tarifen ermöglichen wir es unseren Partnern, ihren Kunden eine stundenbasierte Abrechnung nach aktuellen Strombörsenpreisen zu bieten. Das sorgt für eine faire und transparente Preisgestaltung und unser Strom kommt dabei ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen", betont Christoph Eickmanns.

Mit der Präsenz auf der Solar Solutions 2024 will WENDEpunkt zeigen, dass die Marke ihre Position als Player im Bereich der erneuerbaren Energien weiter ausbaut und sich ab 2025 nach außen öffnet. Nach der erfolgreichen Umsetzung der ersten Projekte wächst auch das Team von Christoph Eickmanns stetig weiter. "Wir bieten unseren Partnern die Komplettlösung, um in die Energiewende einzutreten und ihre Kunden erfolgreich in eine nachhaltige Zukunft zu führen", so die abschließende Botschaft von ElectronicPartner Vorstand Friedrich Sobol.

Bereits mehr als 100 Mitglieder

Seit März 2024 sind über 100 Mitglieder von ElectronicPartner in das Fachkonzept WENDEpunkt eingestiegen und haben sich entsprechend zertifizieren lassen: Elektronikfachgeschäfte und -märkte, die in den Vertrieb von PV-Anlagen einsteigen möchten. Durch spezialisierte Partnerunternehmen können die teilnehmenden Mitglieder ihren Kunden das Gesamtpaket von der Planung bis zur Installation anbieten. Was sie selbst nicht durchführen können, übernehmen diese. So stellt ElectronicPartner eine optimale Lösung für den innovativen Elektrohandel zur Verfügung.

Dank der Mitgliedschaft bei ElectronicPartner sind die an dem neuen Fachkonzept teilnehmenden Unternehmen Teil einer starken Verbundgruppe und profitieren bei WENDEpunkt nicht nur von attraktiven Einkaufskonditionen, sondern auch von umfangreicher Vertriebsunterstützung, Marketingmaßnahmen, Personal-Dienstleistungen und vielem mehr. Das Fachkonzept will somit idealer Partner für Geschäfte sein, die ihren Waren- und Serviceschwerpunkt auf die Energiewende ausgerichtet haben.