Im Auftrag des Handelsblatts befragte das Forschungsinstitut ServiceValue über 1.000 Konsumenten zu ihren Beratungserfahrungen bei Einzelhändlern und Dienstleistern. Bewertet wurde die Beratungsqualität nach zehn Kriterien - beispielsweise, wie sozialkompetent der Fachberater war oder wie gut dieser die individuellen Bedürfnisse ermittelt hat. Im Bereich Elektronik überzeugte die Serviceleistung der EP-Fachhändler (ElectronicPartner) am meisten. Mit der Gesamtnote 2,18 konnten sich die Mitglieder der Düsseldorfer Verbundgruppe noch vor ihren Wettbewerbern von Euronics, Conrad und Expert platzieren. Die Fachmärkte von Media Markt, Medimax, Saturn und Berlet landeten ohne Auszeichnung auf den hinteren Plätzen.

Lesetipp: EP fährt schrittweise wieder hoch

"Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass Persönlichkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit allemal Größe schlagen", erklärt ElectronicPartner-Vorstand Friedrich Sobol. Es sei den EP-Unternehmern in beispielhafter Weise gelungen, die Kernelemente der Qualitätsoffensive der Verbundgruppe individuell umzusetzen: "Sie sind zu lokalen Helden ihrer Kunden geworden, indem sie schnell, kreativ und mit einem tiefverwurzelten Servicebewusstsein gehandelt haben. Ich habe großen Respekt vor dieser Leistung und bedanke mich herzlich für das Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit!"

Positive Geschäftsentwicklung in der Corona-Krise

Das Vertrauen der Kunden in die EP-Fachhändler spiegelt sich laut Sobol auch in den aktuellen Zahlen wider: Im April und Mai 2020 erzielten die Händler der Marke EP eine deutliche Absatzsteigerung bei Weißer Ware und TV-Geräten sowie in allen Bereichen, die mobiles Arbeiten und Homeschooling ermöglichen. Außerdem konnten die Händler durch ihren zuverlässigen Service und eine anhaltende Warenverfügbarkeit zahlreiche Neukunden gewinnen. Wichtiger Faktor hierbei war unter anderem der nutzerfreundliche Onlineshop, den immer mehr Konsumenten für sich entdecken.

auch lesenswert: ElectronicPartner übergibt Filialen an Franchise-Nehmer

Der Omnichannel-Ansatz - die Kombination aus lokaler Präsenz und virtuellem Geschäft - habe sich erneut als entscheidender Vorteil des Fachhandels erwiesen. Unter Einhaltung aller Hygienevorschriften hätten die EP-Fachhändler auch während des Lockdowns ihre Ware bis an den Bestimmungsort geliefert, defekte Geräte ausgetauscht und Arbeitsplätze eingerichtet. Friedrich Sobol freut sich, dass dieser Einsatz nun zusätzlich gewürdigt wird: "Die Auszeichnung des Handelsblatts ist eine großartige Bestätigung für die Arbeit unserer Mitglieder. Am Ende des Tages sind Vertrauen und Dank der Kunden unser schönster Lohn."