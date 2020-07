Wer in Göppingen auf der Suche nach Kompetenz und Qualität in Sachen Elektronik ist, wird im Fachgeschäft der Familie Marzini fündig - und das schon seit 90 Jahren. Mathias Marzini führt das Unternehmen in dritter Generation. Sein Warenschwerpunkt lag bislang auf dem Bereich Unterhaltungselektronik, ein umfassendes Angebot an Weißer Ware fanden die Göppinger bis März 2020 bei Euronics Speidel. Als Anfang 2020 bekannt wurde, dass der Wettbewerber schließt, nutzte Mathias Marzini die Gelegenheit, um sein Geschäft auszubauen.

Zusätzliche Räumlichkeiten waren schnell gefunden und ein Großteil der ehemaligen Speidel-Mitarbeiter wollte sein Know-how künftig im neuen EP:Fachgeschäft einsetzen. "Die Kompetenz des Teams ist unumstritten und bei den Kunden anerkannt. Ich habe mich sehr über das Interesse gefreut und die neuen Mitarbeiter herzlich willkommen geheißen", erklärt Mathias Marzini. Alles schien perfekt zu sein - doch dann kam Corona. Online-Geschäft als Rettungsanker während des Lockdown Das Unternehmerpaar hätte in diesem Moment die "Reißleine" ziehen und alles rückgängig machen können. Aber sie entschieden sich bewusst dagegen. "Manche gehen in der Krise unter, andere lassen etwas Neues daraus entstehen. Wir haben immer positiv gedacht und wollten auf keinen Fall in eine Schockstarre verfallen", so der Fachhändler. Und dafür war auch gar keine Zeit: Das Hauptgeschäft lief erfolgreich über den Onlineshop und den Kundendienst weiter, während der neue Standort termingerecht und unter Einhaltung der Sicherheitsauflagen umgebaut wurde. Parallel kommunizierte Mathias Marzini aktiv in der regionalen Presse und in den sozialen Medien. "Bei allen Maßnahmen wurden wir tatkräftig von den verschiedenen Teams der ElectronicPartner Verbundgruppe unterstützt", berichtet der Händler. Pünktlich zum Start in den Juli 2020 fiel in Baden-Württemberg dann auch noch die Obergrenze für die Anzahl an Kunden pro m2. So konnten die Eröffnungsfeierlichkeiten wie geplant stattfinden und waren ein voller Erfolg. Mathias Marzini ist froh, dass er nie seine optimistische Haltung verloren hat und dankt Familie und Mitarbeitern für ihren Rückhalt. Heute ist er überzeugt: "Nimmt man die Chance aus der Krise, wird sie zur Gefahr. Nimmt man die Angst aus der Krise, wird sie zur Chance! Diesen Spruch möchte ich auch meinen Händlerkollegen ans Herz legen. Er hat mich in den vergangenen Monaten immer wieder dazu motiviert, weiterzumachen!"

