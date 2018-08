Auf der IFA 2018 wird sich ElectronicPartner (EP) wie 2017 in dem hellen, offenen Palais direkt am Nordeingang der Messe präsentieren. "Wir werden dort unseren Mitgliedern einen Rückzugsraum im hektischen Messegeschäft anbieten, von dem aus sie die Highlights der Ausstellung besser entdecken können", verspricht Friedrich Sobol, Vorstand bei ElectronicPartner. Er möchte, dass sich die Mitglieder der Fachhandels-Verbundgruppe in Berlin untereinander besser vernetzen und ihre Erfahrungen im Fachhandel austauschen.

Lesetipp: comTeam gründet Startup-Netzwerk

Außerdem wird ElectronicPartner im Rahmen der IFA 2018 seine Mitglieder über die eigenen, neu eingeführten Dienstleistungen informieren. Im Palais am Nordeingang der Messe erhalten die EP-Fachhändler alle Informationen zu den neue PoS-Tools "Virtual Shelf" und "E-Plakat" (ChannelPartner berichtete) und sie können dort auch alle ihre EP-Ansprechpartner aus Vertrieb, Einkauf, Marketing und E-Commerce treffen und sie mit Fragen löchern.

Damit der anschließende Messerundgang besser gelingt, stattet ElectronicPartner all seine auf der IFA vertretenen Fachhändler mit einen speziell auf ihre Bedürfnisse angepassten Messeführer aus. Darin hat EP alle spannenden Innovationen und Trends seiner wichtigsten Industriepartner auf der IFA zusammengestellt. "Wir wollen unsere Mitglieder in den Dialog mit den Herstellern bringen und ihnen die Chance geben, aktuelle Highlights perfekt inszeniert zu erleben", erläutert Friedrich Sobol.

Neben den Mitgliedern aus Deutschland nutzen auch die internationalen EP-Partner aus den Niederlanden, Österreich und der Schweiz sowie aus den 16 Ländern des E-Square-Verbunds die Chance, während der IFA neue Techniktrends live zu erleben.

Lesetipp: EP bildet 15 neue Azubis aus