Trotz verschärftem Shutdown blickt die Verbundgruppe Electronic Partner (EP) mit Zuversicht auf die kommenden Monate: "Spätestens seit dem erneuten Treffen von Bund- und Ländervertretern ist klar, dass die extremen Herausforderungen für den Fachhandel auch in den kommenden Wochen anhalten", erklärt EP-Vorstand Friedrich Sobol. Jetzt gelte es, nicht in Routine, nicht in Stillstand zu verfallen, sondern engagiert weiterzumachen. "Mit gezielten Maßnahmen fördern wir die Dynamik innerhalb der Verbundgruppe. Durch unsere digitale Jahresveranstaltung im März und April 2021 sorgen wir für einen zusätzlichen Impuls", so der EP-Chef.

Die vorläufigen Zahlen für das Jahr 2020 zeigten, dass die Entwicklung der Kernmarken EP, Medimax und comTeam sehr positiv ausfalle. Den Mitgliedern sei es gelungen, mit Unterstützung ihrer Kooperation kreative und zielführende Konzepte umzusetzen, die sie als zuverlässige Ansprechpartner in der Gunst ihrer Kunden hielten. Diese Position weiter zu festigen und auszubauen, sei das Ziel einer ganzen Reihe geplanter Projekte für 2021.

Noch keine neuen Medimax-Franchisenehmer

Wie geplant will die Verbundgruppe die Privatisierung der Filialen der Fachmarktkette Medimax fortsetzen, also die Umwandlung der Vertriebskette in einen reinen Franchise-Betrieb. Weiterhin ist in dem bereits seit Mitte 2019 laufenden Prozess erst für die Hälfte der rund 100 Standorte eine Lösung gefunden. Nach Angabe von Sobol stünden die nächsten Vertragsunterzeichnungen trotz zweitem Lockdown unmittelbar bevor. Dieses Vertrauen in die Marke Medimax sowie in die Zusammenarbeit mit Electronic Partner ist für uns ein deutliches Zeichen, dass wir die Weichen richtig gestellt haben", so der EP-Chef. Ob die Restrukturierung von Medimax wie geplant in diesem Jahr abgeschlossen wird, lässt die Verbundgruppe jedoch offen.

Wie das zurückliegende Jahr für EP im Detail verlaufen ist und welche neuen Entwicklungen anstehen, will die Verbundgruppe auf der eigenen Jahresveranstaltung vom 19. März bis 4. April 2021 präsentieren. Wegen der Corona-Pandemie findet das Event als digitales Format statt. Als Plattform hat EP dafür den hauseigenen B2B-Shop "Infonet" gewählt. Dort sollen die Teilnehmer Informationen und Videopräsentationen von Herstellern, aktuelle Produkt-Highlights, Podcasts ihrer Ansprechpartner und vieles mehr sehen. "Wir haben frühzeitig begonnen, die wichtigste Veranstaltung unserer Kooperation unter den gegebenen Herausforderungen maximal nutzerfreundlich für unsere Mitglieder aufzusetzen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und ich freue mich schon jetzt auf das, was wir den Händlern und Unternehmern im März präsentieren können", erklärt Sobol.