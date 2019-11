Die Verbundgruppe Electronic Partner (EP) kann gute Nachrichten brauchen. Ihre Fachmarktkette Medimax ist nach der geplatzten Fusion mit Notebooksbilliger.de der große Problemfall der Branche. Neben Abgängen von Medimax-Partnern zu Euronics und Expert gab es in diesem Jahr auch eine Reihe von Filialschließungen wie in Abstadt, Imgenbroich, Hannover-Döhren und aktuell in Hamburg-Barmbek. Gab es vor zwei Jahren noch mehr als 120 Medimax-Standorte, so sinkt deren Zahl inzwischen in Richtung 100.

Umso erfreulicher für EP, dass sich die Qualitätsoffensive der Verbundgruppe im Fachhandelsbereich auszuzahlen beginnt. Seit dem Start der Qualitätsoffensive 2014 sei es zu zahlreichen Geschäftsumbauten, der Optimierung der Sortimentsstruktur und dem Ausbau von E-Commerce und Onlinemarketing gekommen, erklärte Helga Zimmermann, Leiterin Marketing und Wissensmanagementhaben, am Rande der EP-Roadshow, welche die Verbundgruppe Mitte Oktober durch sieben deutsche Städte führte. Die Fachhandelsmarke EP bewege sich sich seit Jahren über der Entwicklung des Gesamtmarkts und verzeichne auch aktuell ein Wachstum, das acht Prozent über dem Durchschnitt liege. "Natürlich wäre all dies niemals möglich, ohne das Engagement jedes einzelnen Unternehmers. Nur so können wir uns gemeinsam weiterentwickeln", ist Zimmermann überzeugt und ergänzt: "Dabei verfolgen wir stets ein Ziel: Die Marke EP: vor Ort zu stärken, um jeden unserer Händler als 'Local Hero' individuell zu unterstützen."

Strategie-Update für die EP-Fachhändler

Die EP-Roadshow 2019 sollte den Fachhändler der Marke umfassende Informationen zur Markenstrategie und wichtige Einblicke in die aktuelle Branchenentwicklung bieten. Dafür standen mit Helga Zimmermann sowie Einkaufsleiter Jochen Cramer zentrale Ansprechpartner zu Verfügung, die den Partnern strategische Neuigkeiten aus erster Hand boten. Diese drehten sich im Bereich Marketing um die Fortführung des erfolgreichen Printkonzepts und strategische Online-Maßnahmen. Auch das Angebot der digitalen Wissensplattform EP:Campus und dessen weiterer Ausbau standen im Fokus. Von Jochen Cramer erhielten die Händler zudem top-aktuelle Informationen rund um Marktzahlen und geplante Verkaufsaktionen.

Begleitet wurden die beiden Referenten von Torsten Schimkowiak, Leiter Gesamtvertrieb ElectronicPartner und dem neuen Leiter Vertrieb Kooperation Deutschland, Thomas Baumann. "Ich habe mich sehr gefreut diese Gelegenheit nutzen zu können, um mich persönlich bei unseren Mitgliedern vorzustellen und direkt aktiv in den Austausch mit ihnen zu gehen", erklärt Thomas Baumann.