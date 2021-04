Die Corona-Pandemie stellt alles auf den Kopf: Nicht nur verlegte auch die Verbundgruppe Electronic Partner (EP) ihre diesjährige Jahresveranstaltung ins Internet, das Online-Format wurde sogar auf einen Zeitraum von 14 Tagen ausgedehnt. "Eine virtuelle Messe muss ihren Teilnehmern zentrales Fachwissen anbieten und wichtige Neuigkeiten präsentieren sowie einen aktiven Austausch ermöglichen - und das in einer Form, die es auch unter außergewöhnlichen Umständen erlaubt, maximal partizipieren und profitieren zu können", erklärt dazu EP-Vorstand Friedrich Sobol. Über verschiedene digitale Formate hätten Aussteller und Mitarbeiter der Kooperation genau die Inhalte kommuniziert, die Fachhändler jetzt brauchten, um notwendige Weichen für ihre erfolgreiche, unternehmerische Zukunft zu stellen.

Durch eine breite zeitliche Verfügbarkeit von Angeboten und Ansprechpartnern sei die Teilnahme an der digitalen Messe deutlich vereinfacht worden. So hätten möglichst viele Verbundgruppenmitglieder gezielt das für sie wichtige Wissen abrufen können. Ihnen stand innerhalb der hauseigenen B2B-Plattform Infonet ein spezieller Messebereich mit umfassender Themenauswahl zur Verfügung, sowohl auf klassischem Weg zum Nachlesen als auch in weiteren Formaten wie Videopodcasts, On-Demand Webinaren und terminierten Webinaren. Die Hersteller präsentierten sich und ihre Produkthighlights in innovativen Markenwelten, die jederzeit unabhängig von Zeit und Raum besucht werden konnten und auch nach der Messe weiterhin für die Händler einsehbar sind. In rund 180 Webinaren vermittelten Referenten Hintergrundwissen zu Produkten und Vermarktungsstrategien. Die Teams aus der EP-Zentrale nutzten dieses Format, um in den Austausch mit den Mitgliedern zu treten. Außerdem gab es verschiedene Round-Table-Veranstaltungen: zu Marketing-Themen, zur Weiterentwicklung der Campus-Plattformen, zu Recruiting-Trends und Unterstützungsmöglichkeiten durch die Zentrale und vielem mehr.

"Hohe Akzeptanz für digitales Messeformat"

Die Medimax-Franchisepartner erwartete außerdem eine eigene virtuelle Unternehmertagung innerhalb des Messebereichs. Hier erhielten sie via Video-Podcasts Informationen aus den Bereichen Vertrieb, Einkauf und Controlling sowie alles Wissenswerte rund um das neue Corporate Designs der Marke Medimax.

Von den ersten Vorbereitungen im Sommer 2020 bis zu ihrem Abschluss bewertet EP-Chef Sobol die virtuelle Jahresveranstaltung als vollen Erfolg: "Unsere Teams und die Partner aus der Industrie haben einen großartigen Job gemacht! Sie haben eine Umgebung geschaffen und mit Inhalten gefüllt, die es den Händlern auch in der jetzigen Zeit ermöglicht, einen effektiven Zugang zu notwendigen Informationen zu erhalten - und zwar dort, wo sie sich zuhause fühlen und intuitiv navigieren können: in unserem Infonet." Auch wenn die Teilnahme an Live-Workshops nicht immer für jeden möglich gewesen sei, hätten die hohen Zugriffszahlen bei On-Demand-Webinaren gezeigt, dass die richtigen Themen und Inhalte angeboten wurden. Sobol fasst zusammen: "Insgesamt haben wir eine hohe Akzeptanz für diese neue Form der Messeveranstaltung bei den Mitgliedern erlebt und verzeichnen zudem sehr gute Ordertätigkeiten. Und auch das positive Feedback zu unserem Messe-at-Home-Party-Paket mit Düsseldorfer Spezialitäten hat uns sehr gefreut."