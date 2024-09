Die Eturnity AG, Schweizer Anbieter von Softwarelösungen im Photovoltaik-Sektor, und die Verbundgruppe ElectronicPartner (EP) haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Mitgliedsunternehmen der ElectronicPartner Vertriebslinie WENDEpunkt die innovative Software von Eturnity nutzen, um für Endkunden Installationen im Bereich erneuerbare Energien zu planen. Seit März 2024 steht den angeschlossenen Fachhändlern und -Märkten von ElectronicPartner das Portfolio unter der Marke WENDEpunkt zur Verfügung. Diese Vertriebslinie richtet sich an Unternehmen, die einen verlässlichen Partner für die gesamte Wertschöpfungskette auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien suchen. Durch den mehrstufigen Charakter soll WENDEpunkt sowohl Elektrofachgeschäften, die neu in das Themengebiet einsteigen, als auch professionellen Installationsbetrieben die Möglichkeit bieten, vom Service und Netzwerk der Vertriebslinie zu profitieren. Das dahinterstehende Konzept besteht nicht nur aus dem Verkauf der Ware, sondern beinhaltet ebenso Installation und Inbetriebnahme.

"Wir haben uns viel Zeit genommen und intensiv mit verschiedenen Anbietern beschäftigt, um für unsere Mitglieder den optimalen Partner in Sachen Planung zu finden. Was uns bei Eturnity besonders überzeugt hat, ist die Tatsache, dass ihr Produkt Angebots- und Planungstool sowie CRM-Lösung in einem ist", erklärt ElectronicPartner Vorstand Friedrich Sobol. Eturnity ist ein europaweit agierendes Schweizer Unternehmen mit umfassender Software-Expertise für Vertrieb, Planung und Umsetzung von Photovoltaik und anderen erneuerbaren Technologien. Die Software von Eturnity unterstützt Solarinstallateure dabei, komplexe Energiesysteme, inklusive Wärmepumpen, höchst effizient umzusetzen. Zudem bietet das Unternehmen mit dem Solarrechner ein leistungsstarkes Lead-Generierungstool, das Endkunden eine einfache Berechnung ihres Solarpotenzials ermöglicht. Diese Analyse kann auch als Grundlage für eine weiterführende Beratung durch einen WENDEpunkt-Händler vor Ort dienen.

Lösung ist auch für Wärmepumpen geeignet

Die Kooperation mit ElectronicPartner stellt für Eturnity eine eindeutige Bereicherung dar: "Hier haben wir einen starken Partner gefunden, der unseren hohen Anspruch an Qualität und Effizienz teilt," betont Felix Gremlich, Chief Revenue Officer der Eturnity AG. "Die Kombination unserer bewährten Softwarelösung mit dem breiten Netzwerk von ElectronicPartner in Deutschland eröffnet enorme Chancen, mehr Haushalte und Unternehmen für die Vorteile von Photovoltaik zu begeistern." Und die Kooperation bietet weitere Perspektiven, wie Christoph Eickmanns, Projektleiter WENDEpunkt, erklärt: "Uns war von Anfang an wichtig, auch für die langfristige Entwicklung von WENDEpunkt den richtigen Geschäftspartner an unserer Seite zu haben. Deshalb begrüßen wir den ganzheitlichen Ansatz von Eturnity, der auch Softwarelösungen für Wärmepumpen umfasst, die wir perspektivisch ebenfalls anbieten werden."

Die Partnerschaft zwischen Eturnity und ElectronicPartner stellt einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Photovoltaik-Marktes in Deutschland dar. Beide Unternehmen sind überzeugt, dass ihre Zusammenarbeit das Wachstum des Marktes beschleunigen und die Zufriedenheit der Verbraucher weiter steigern wird. Matthias Wiget, Gründer von Eturnity, fasst zusammen: "Unsere Vision ist es, den Vertrieb von Solaranlagen durch digitale Vernetzung der verschiedenen Akteure europaweit effizienter zu gestalten. ElectronicPartner teilt diese Vision und gemeinsam können wir einen bedeutenden Beitrag zur Beschleunigung der Energiewende in Deutschland leisten."