Auch nach zwei Jahren Coronapandemie ist für EP keine Rückkehr zur Normalität im Veranstaltungskalender möglich. Die traditionelle Frühjahrsmesse der Verbundgruppe findet vom 18. Februar bis 4. März als virtuelle Warenmesse, inklusive umfassendem Webinar-Angebot, statt. Als Ergänzung folgt am 29. und 30. April ein neues physisches Format: Der erste Electronic Partner Kongress in Düsseldorf mit Workshops, Vorträgen und ausgewählter Ware. "Wir haben viel vor in 2022 und das richtige Team, um unsere Ziele zu erreichen, egal, welche Herausforderungen die anhaltende Krisen-Lage noch für uns bereithält", erklärt dazu Verbundgruppen-Vorstand Friedrich Sobol.

Gemeinsam mit den Mitgliedern und Partnern sei es EP auch im zweiten Corona-Jahr gelungen, alle Geschäftsfelder souverän durch die Pandemie zu steuern. Die genauen Umsatzzahlen veröffentlicht das Unternehmen im kommenden März. Vorläufige Ergebnisse weisen laut Sobol schon jetzt auf eine grundsätzlich positive Entwicklung hin. "Und auch in 2022 geben wir alles, um besten Service für unternehmerischen Erfolg zu bieten", so der Verbundgruppen-Vorstand.

Neues Look and Feel für Medimax

Als strategische Schwerpunkte soll es 2022 neben der kürzlich gestarteten "Go Green"-Kampagne, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Verbundgruppe zieht, für die drei Kernmarken EP:, Medimax und comTeam individuelle Projekte geben. So solle die Marke EP: die Positionierung als führende Fachhandelsmarke der deutschen Elektronikbranche weiter ausbauen. "Während Wettbewerber sich zunehmend der Großfläche widmen, ist die Stärke der EP:Mitglieder bester, persönlicher Service auf konzentrierter Fläche mitten in der Gemeinde", heißt in einer Mitteilung. Dieses Alleinstellungsmerkmal wolle die Kooperation künftig noch effektiver durch gezielte Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen auf allen Kanälen sichtbar machen.

Der Fachmarktkette Medimax will EP nach der abgeschlossenen Umwandlung in ein reines Franchise-System in 2022 eine Image-Auffrischung zukommen lassen. "Gemeinsam arbeiten wir an einem neuen Look and Feel, das in Kombination mit unserem außergewöhnlichen Leistungskatalog die Expansion von Medmix vorantreibt", erklärt dazu Sobol. Auch bei Medmimax setze EP daneben weiter auf individuellen Service für die Franchisepartner, um bestmöglich bei der Kundenansprache zu unterstützen. Den Weg, den Medimax mit dem Abschluss der Privatisierung und dem neuen Markenclaim "Mehr Mensch. Mehr Technik" eingeschlagen habe, wolle man im engen Austausch mit den Franchisepartnern fortsetzen.

Nachhaltigkeit wird zum Querschnittthema

Beim Technologie-Netzwerkes comTeam soll der Fokus 2022 auf der Know-how-Erweiterung durch den comTeach Campus liegen, denn gerade in der sich ständig neu erfindenden IT-Welt seien regelmäßige Aus- und Fortbildung überlebenswichtig.

Übergreifend will EP-Chef Sobol schließlich das Thema Nachhaltigkeit verfolgen: "Ein zentraler Baustein bei all unseren Aktivitäten in 2022, ob auf nationaler oder internationaler Ebene, ist das Projekt Go Green. Zusammen mit unseren Mitgliedern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden werden wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und dafür sorgen, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Verbundgruppe ElectronicPartner gelebt wird." Dazu gehörten neben der Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichtes die Erschließung neuer, vor allem nachhaltiger Sortimente und die Befassung mit Maßnahmen zur Stromgewinnung und -Speicherung.