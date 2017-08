"Den Fachkräften von morgen heute attraktive Wege ins Berufsleben bieten - hier sieht sich Electronic Partner als mittelständisches Unternehmen in der Verantwortung", sagt Friedrich Sobol, Vorstand der Düsseldorfer Verbundgruppe. Gemeinsam mit Vertretern aus der Personalentwicklung begrüßte er am 1. August die neuen Auszubildenden und wünschte ihnen viel Erfolg für ihren Start.

Die Verbundgruppe bietet jungen Menschen vielfältige Berufseinstiege. In diesem Jahr sind zwei Auszubildende zur Kauffrau für Marketingkommunikation dabei und eine zur Mediengestalterin. Im Bereich IT starten gleich drei "Azubis": Zwei beginnen eine Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung und einer zum Fachinformatiker Systemintegration. Weitere drei haben sich für den Beruf Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel entschieden. Außerdem beginnen am Logistikstandort Augsburg mit 1. September vier künftige Fachlageristen ihre Ausbildung.

Vielfältige Lerninhalte

Die "Azubis" werden während ihrer Ausbildung in bis zu zehn Abteilungen eingesetzt, um herauszufinden, welchen Schwerpunkt sie später wählen wollen und welcher Bereich ihnen am meisten liegt. Sie sind immer aktiv in die einzelnen Teams eingebunden und unterstützen das Tagesgeschäfts. Außerdem nehmen die Auszubildenden an zahlreichen Workshops teil, die sie sowohl mit der Handelswelt vertraut machen, als auch über den Tellerrand blicken lassen. Dazu zählen Themen wie Controlling oder Logistik aber auch "Knigge-" und Kommunikations-Workshops. Natürlich gehört auch der Einsatz auf Messen zum Ausbildungsprogramm - für viele "Azubis" geht es sogar zur IFA nach Berlin.

Electronic Partner verbindet die Erfahrungen aus rund 40 Jahren Ausbildungsbetrieb mit innovativen Konzepten. "Eine solide Grundlage ist wichtig für den beruflichen Werdegang. Nur so können Einsteiger ihre persönlichen Stärken entdecken und die richtigen Weichen stellen. Dabei unterstützen wir sie gerne und freuen uns, wenn sie nach der Ausbildung auch ihre Karriere bei uns starten", so Friedrich Sobol. Das Unternehmen verzeichnete in den vergangenen fünf Jahren eine Übernahmequote von über 90 Prozent. Auch in 2017 wurden alle neun Absolventen in eine feste Anstellung übernommen. Regelmäßig finden sich die ehemaligen Electronic Partner Auszubildenden bei der Bestenehrung der IHK wieder. Im Herbst 2016 erhielten gleich drei Absolventinnen diese Auszeichnung. (mh)

