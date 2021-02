Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen unsicheren Öffnungsperspektiven für den Einzelhandel, hat sich die Verbundgruppe Electronic Partner (EP) entschieden, ihre virtuelle Jahresveranstaltung um drei Wochen nach hinten zu verlegen. Neuer Zeitraum ist somit 08. bis 21. April 2021.

Ursprünglich sollte die traditionelle EP-Jahresveranstaltung bereits von 19. März bis 4. April als digitales Format stattfinden. Als Plattform hat die Verbundgruppe dafür den hauseigenen B2B-Shop "Infonet" gewählt. Dort sollen die Teilnehmer Informationen und Videopräsentationen von Herstellern, aktuelle Produkt-Highlights, Podcasts ihrer Ansprechpartner und vieles mehr sehen.

"Jahresveranstaltung ist vor allem Ordermesse"

"Die ElectronicPartner Jahresveranstaltung ist auch in ihrer virtuellen Form vor allem eins: eine Ordermesse. Um davon optimal profitieren zu können, müssen unsere Mitglieder eine gewisse Planungssicherheit in Bezug auf die kommenden Wochen haben. Da dies aufgrund der aktuell schlecht einzuschätzenden Entwicklung bezüglich der Lockerungsmaßnahmen kaum möglich ist, lautet die einzig sinnvolle Konsequenz, die Messe zu verschieben", erklärt EP-Vorstand Friedrich Sobol und ergänzt: "Uns ist es jedoch wichtig, dass unsere Mitglieder gerade in dieser herausfordernden Zeit nicht zu lange auf geschäftsentscheidende Impulse warten müssen. Deshalb haben wir die Veranstaltung lediglich um drei Wochen verschoben - wohlwissend, dass die Chancen für Lockerungen dann größer, aber dennoch nicht sicher sein werden."

Ziel der virtuellen Messe sei es, die Mitglieder und Partner der Verbundgruppe bestmöglich mit relevanten Informationen und Ware für ein erfolgreiches Jahr 2021 auszustatten. Neben einer ansprechenden Darstellung der wichtigsten Produktneuheiten auf virtuellen Messeständen präsentiere die ElectronicPartner Zentrale in Kooperation mit den wichtigsten Industrievertretern deshalb ein umfangreiches Workshop- und Vortragsprogramm.