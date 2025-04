EP-Vorstand Friedrich Sobol ist ein Mann, der nicht nur für deutliche Worte bekannt ist, sondern sich auch um einen originellen Blick auf das Marktgeschehen bemüht. Als es in der Bilanzkonferenz 2023 einen Umsatzrückgang von 6,9 Prozent zu begründen galt, sprach der Manager von einem "Wirtschafts-Tsunami", dessen Welle sich gerade erst zu bilden beginne. Den Rückblick auf das Jahr 2024 leitete Sobol nun mit einer Montage aktueller globaler Hiobsbotschaften ein und blendete dann in ein Schaubild verschiedener Einflusszonen über: Grau eingefärbt waren darin die Sphären der Weltpolitik, der gesetzlichen Regulierungen auf Bundes- und EU-Ebene sowie die Entwicklung des Marktes und der Konsumnachfrage - alles Faktoren, die EP nicht beeinflussen könne. Davon abgehoben war nur das gelb und orange gefärbte Zentrum der Kreisdarstellung, mit dem Sobol den direkten Handlungsbereich und die indirekten Einflussmöglichkeiten der Verbundgruppe kennzeichnete. "Immer wenn ich mich zu sehr mit externen Geschehnissen beschäftige, sage ich mir: grau - ausblenden!", so der Manager. Stattdessen gelte es, sich auf das zu fokussieren, was man aus eigener Kraft steuern könne.

Folgte man jedoch den weiteren Ausführungen Sobols und seiner Vorstandskollegen Matthias Assmann und Greta Ziob zur geschäftlichen Entwicklung von ElectronicPartner, entstand der Eindruck, dass die Verbundgruppe auch in ihrem eigenen Bereich ganz viel "grau sieht": Nachdem EP zwischen 2020 und 2023 rund ein Fünftel des Umsatzes verlor, gaben sich die Vorstände nun schon damit zufrieden, dass der Zentralumsatz im Geschäftsjahr 2024 auf dem Vorjahresniveau von 1,2 Milliarden Euro stagnierte. Trotz des Nullwachstums wurden vor allem positive Zahlen präsentiert: In der Schweiz, Österreich und in den Niederlanden habe EP den Umsatz um 5,2 Prozent gesteigert. Der EP-Fachhandel sei um 1,4 Prozent gewachsen. Und auch die Fachmarkt-Franchisekette Medimax habe um 1,5 Prozent zulegen können. Weshalb es unter dem Strich dennoch zu einer stagnierenden Entwicklung kam, liege vor allem an einem Rückgang von 2,9 Prozent bei der Systemhaus-Kooperation comTeam sowie an rückläufigen Online-Umsätzen - einem Bereich, der für die Zukunftsfähigkeit der Verbundgruppe sicherlich auch alles andere als unbedeutend ist.

ProMarkt-Wiederbelegung liegt auf Eis

Vor diesem Hintergrund vermisste man bei der Bilanzkonferenz am Rande des EP Kongresses in Neuss Initiativen, mit denen die Führung der Verbundgruppe die Entwicklung des Handelsgeschäfts beleben könnte. "Unser Ziel ist es, mehr Serviceprodukte zu verkaufen, die zum Fachhandel passen. Der kleine Fachhandel lebt zum Beispiel von Reparaturen. Deshalb wollen wir unsere Betriebe in die Lage versetzen, mehr Reparaturen und Installationen anzubieten, um so auch mehr hochpreisige Produkte mitzuverkaufen", erklärte EP-Vorstand Sobol. Er bezog sich dabei auf die Ende 2024 gestartete Kooperation von EP und Telering. Seit rund sechs Monaten arbeiten die Mainzer und die Düsseldorfer Verbundgruppe nun eng zusammen und ermöglichen einander Zugriff auf das jeweilige Warensortiment. Nun gehen die beiden Verbundgruppen noch einen Schritt weiter und arbeiten gemeinsam am Aufbau eines Reparaturnetzwerkes. Doch ob das reicht, um die Stellung von EP bei den Elektronikkäufergruppen von heute wieder zu stärken?

Mit der Wiederbelebung von ProMarkt als zusätzliche Discount-Vertriebslinie hatte EP Ende 2023 einen interessanten Schritt gestartet, um für zusätzliche Impulse im Warenabsatz zu sorgen. Nun musste Friedrich Sobol einräumen, dass die weitere Expansion der ProMarkt Outlets "strategisch auf 'Hold' gesetzt" wurde. Man habe die Entwicklung des Immobilienmarkt unterschätzt und anders als erwartet keine Zugang zu den gewünscht günstigen Mietflächen bekommen. So bleibe es weiterhin bei nur einem ProMarkt Outlet im sachsen-anhaltischen Sangerhausen, eventuell werde noch ein zweiter Standort umgesetzt. Abverkäufe von Altgeräten und Ausstellungsstücken könnten EP-Händler über eBay realisieren, das über eine einfache Anbindung an die Plattform der Verbundgruppe angeschlossen sei. Die Einrichtung eines eigenen Online-Outlets für solche B-Bestände, wie es Euronics plant, lehnte die EP-Führung ab.

Erfolge bei WENDEpunkt und Medimax

Zufrieden zeigte sich der EP-Vorstand von der Entwicklung der neuen Vertriebslinie WENDEpunkt. Seit Januar 2025 ist WENDEpunkt ein eigenständiges Unternehmen, bei dem bereits weit über 100 Mitgliedsbetriebe der Verbundgruppe beteiligt sind und nach intensiven Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen in den Markt für erneuerbare Energien eingestiegen. Inzwischen spricht ElectronicPartner auch externe, bereits auf PV und Co. spezialisierte Unternehmen an, die ebenfalls von den Services einer Verbundgruppe profitieren. Außerdem wurde das Portfolio erweitert: Umfasste es anfangs ausschließlich die Beratung, Planung und Installation von PV-Anlagen, sind inzwischen auch Wärmepumpen und smarte Öko-Stromtarife Teil des Angebots.

Positiv sei die Entwicklung zudem bei der Fachmarkt-Franchisekette Medimax, die für das Jahr 2024 neun weitere komplett modernisierte Märkte, zwei Neueröffnungen und zwei neue Franchisepartner vorweisen können. "Diese Entwicklung zeigt, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer bei uns ihre Heimat und die richtigen Konzepte für ihren Erfolg gefunden haben - sie investieren in die Marke Medimax und in ihre Standorte. Anfang 2025 konnten wir außerdem mit Rainer und Christopher Rilke zwei weitere neue Franchisepartner bei Medimax begrüßen", erklärt Friedrich Sobol. Auch die Anzahl der Märkte, die Küchenwelten in ihre Verkaufsfläche integrieren, steigt. Seit dem Start der Zusammenarbeit mit der MHK wurden bereits 190 Küchen über Medimax verkauft.

Die Fokussierung auf das Machbare hakt noch

Neben diesen positiven Akzenten kam die Rede aber auch immer wieder auf politische Rahmenbedingungen, mit denen EP zu kämpfen habe, wie die Unklarheit bei der Umsetzung des EU-Rechts auf Reparatur in nationale Regelungen, die Verschiebung der Pflicht zur Nachhaltigkeits- und Lieferkettenberichterstattung sowie dem angeblichen "Habeck-Knick" bei der Nachfrage nach Wärmepumpen - nach der Definition von Friedrich Sobol eigentlich alles "graue" Bereiche, mit denen sich die Verbundgruppe gar nicht beschäftigen will. Offensichtlich gilt es, die selbst entwickelte Theorie hier erst noch umzusetzen.