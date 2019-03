Die geplatzte Fusion von Medimax und Notebooksbilliger.de zwingt Electronic Partner (EP) weiter zu Neusortierung. Die Verbundgruppe hat dadurch bereits Medimax-Geschäftsführer Frank Kretzschmar verloren, seinen Aufgabenbereich verantwortet seitdem EP-Chef Friedrich Sobol. Nun wurde bekannt, dass Michael Haubrich zum 1. April 2019 aus dem EP-Vorstand in den Verwaltungsrat der Verbundgruppe wechselt.

Haubrich war zuletzt als einziges Mitglied der EP-Inhaberfamilie in operativer Funktion für das Unternehmen tätig. Er gehörte seit 2010 dem operativen Managementteam der Verbundgruppe an und zeichnete für die Bereiche Rechnungswesen, Finanzen, Steuern, Recht, Revision, IT und Personal verantwortlich. Im Zuge der geplanten Fusion von Medimax und Notebooksbilliger.de sollte Haubrich gemeinsam mit Arnd von Wedemeyer die Geschäftsführung des neuen Joint Ventures übernehmen.

Neue Verantwortlichkeiten im EP-Vorstand

Im Verwaltungsrat von EP soll Haubrich künftig die Kontinuität in der strategischen Ausrichtung der Gruppe sicherstellen und für eine enge Bindung zwischen dem Gesellschafterkreis und der operativen Führung sorgen. Weitere Mitglieder des Verwaltungsrats sind Stefan Feuerstein, Hartmut Haubrich (Vorsitz), Rüdiger Haubrich und Christian Mielsch.

Im Vorstand von EP wird Haubrich durch Volker Marmetschke ersetzt, der künftig die Verantwortung für die Bereiche Rechnungswesen, Finanzen, Steuern, Revision und Recht trägt. Marmetschke verantwortet einen Großteil dieser Themen bereits seit seinem Einstieg als Bereichsleiter bei EP vor rund 15 Jahren. Der examinierte Steuerberater und Wirtschaftsprüfer war zuvor in leitender Position im Handel sowie in der Wirtschaftsprüfung tätig. EP-Chef Friedrich Sobol übernimmt im Vorstand künftig die Bereiche IT und Personal zusätzlich zur Gesamtverantwortung Medimax, Logistik und zur Kooperation Deutschland. Karl Trautmann verantwortet weiterhin sämtliche internationalen Aktivitäten der Verbundgruppe, das Technologie-Netzwerk Comteam sowie die Öffentlichkeitsarbeit von EP.